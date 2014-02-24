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Александр Лукашенко наградил Владимира Спивакова орденом Франциска Скорины

24 февраля 2014 18:34
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Новости Беларуси. «Звезды мирового балета» возвращаются в Минск. Гала-концерт с одноименным названием пройдет в рамках III Международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает». На одной сцене выступят ведущие солисты театров балета Нью-Йорка, Бостона, Лондона, Штутгарта, Берлина и многих других городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Такие выступления - большая редкость, что делает их еще более востребованными во всем мире. И все это благодаря Владимиру Спивакову. За значительный личный вклад в развитие и популяризацию классического искусства, большие заслуги в укреплении культурных связей между Россией и Беларусью Александр Лукашенко наградил сегодня, 24 февраля, художественного руководителя и главного дирижера Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова орденом Франциска Скорины.

# Культура # Беларусь-Россия

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