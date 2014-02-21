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Художественная выставка «Минск: ушедшее и сохраненное» предлагает окунуться в старый город

21 февраля 2014 18:08
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Новости Беларуси. Город, которого нет. Более 30 работ Сергея Стоцкого представлены на выставке «Минск: ушедшее и сохраненное». Улицы Немига, Революционная, Интернациональная – исторические места столицы художник изобразил в их первоначальном виде.

Экспозиция сопровождается документальными фотографиями современного города.  А символом уходящего  стали воздушные шары, которые присутствуют почти в каждой работе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Стоцкий, художник:
Я ходил по улочкам старого Минска, смотрел наиболее интересные места, какие были там. Кстати, их не так много уже и осталось. Зарисовывал их, фотографировал. Потом у меня накопился материал. Я отбирал самое интересное и писал.

Кристина Лядская, куратор выставки «Минск: ушедшее и сохраненное»:
Было очень любопытно совместно из того, что он все эти годы, долгие годы, рисовал, сделать, прийти к концепции Минска как исчезающего города.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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