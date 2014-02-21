В Молодечно впервые прошел офицерский бал, приуроченный ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси

Новости Беларуси. Накрахмаленные белые скатерти, цветы, оркестр, золото погон военных парадных мундиров и роскошь вечерних платьев. Век XIX? Нет, XXI! В Минской области впервые прошел офицерский бал, приуроченный ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси.

Это возвращение одной из самых красивых и элегантных традиций. Ранее офицерские балы проводились в честь военнослужащих, которые достойно выполняют свой ​​долг. И сегодня в числе приглашенных – представители 80 воинских частей, которые дислоцируются на территории Минской области. Лучшие из них получили почетные грамоты Миноблисполкома.

Офицерский бал прошел в сопровождении заслуженного любительского коллектива симфонического оркестра Молодечненского музыкального колледжа имени Огинского, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин, заместитель председателя Миноблисполкома:

Те люди, которые сюда приглашены, это все заслуженные люди. Мы сегодня ценим их труд, труд людей в погонах. Это нелегкий труд. Поэтому сегодня хочу сказать, что это действительно все заслуженные люди нашей страны.

Виталий Коптевич, командир 7-го инженерного полка войск северно-западного оперативного командования:

Приятно даже то, что эта традиция возобновлена после многих лет. Потому очень приятно. В первую очередь, чувство благодарности нашему руководству, что предоставили такую возможность – устроить праздник и для наших жен, который они, безусловно, заслужили.

Людмила Коптевич:

Готовились, волновались немножко, наряжались. В общем-то, радостные чувства вызывают такие приемы, потому что мы уже не раз были, например, на приеме у министра обороны. И сейчас в первый раз посещаем такой прием, такого плана. Очень приятно.

Юлия Середохова:

Ответственно. Очень приятно, что мы сюда попали, на такое мероприятие. Для нас большая честь.

Алексей Середохов, военнослужащий 72-го объединенного учебного центра:

Репетировали два раза в неделю.

Дмитрий Ткаченко, командир 740-й зенитно-ракетной бригады:

Командиру части настраиваться некогда – ему всегда надо быть готовым ко всему: и к балам, и к выполнению задач, которые возложены на бригады. Поэтому готовиться не надо – мы всегда готовы.