Прямой эфир

В Белорусском музыкальном театре <салютовали> Победе

06 мая 2006 08:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Накануне великого праздника ветеранов встречали в Белорусском музыкальном театре. Власти города организовали для них праздничный концерт. Звучали теплые слова благодарности в адрес фронтовиков, ветераны вспоминали любимые песни о главном: <Салют Победы> - так был назван торжественный вечер, который власти города организовали для ветеранов. В Белорусский музыкальный театр пришли активисты ветеранского движения. Это еще одна возможность высказать слова благодарности тем, кто завоевал нашу Великую Победу и восстанавливал разрушенную войной страну.
 Пусть не та стать у ветеранов, и здоровье шалит, -  ведь что ни говори, а годы берут свое, -  но День Победы  для  них -  святой праздник.
# Культура # Салют в Минске 3 июля 2014

Другие новости рубрики

Все новости
05 мая 2006 14:09

В Минске возрождается фестиваль волынки

05 мая 2006 14:08

Театр имени Горького на капитальном ремонте. А артисты - на гатролях

05 мая 2006 14:08

Работы по восстановлению Лидского замка продолжаются