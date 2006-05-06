В Белорусском музыкальном театре <салютовали> Победе

Накануне великого праздника ветеранов встречали в Белорусском музыкальном театре. Власти города организовали для них праздничный концерт. Звучали теплые слова благодарности в адрес фронтовиков, ветераны вспоминали любимые песни о главном: <Салют Победы> - так был назван торжественный вечер, который власти города организовали для ветеранов. В Белорусский музыкальный театр пришли активисты ветеранского движения. Это еще одна возможность высказать слова благодарности тем, кто завоевал нашу Великую Победу и восстанавливал разрушенную войной страну.

Пусть не та стать у ветеранов, и здоровье шалит, - ведь что ни говори, а годы берут свое, - но День Победы для них - святой праздник.