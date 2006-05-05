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Работы по восстановлению Лидского замка продолжаются

05 мая 2006 14:08
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Проектно-сметная документация второго этапа реконструкции Лидского замка, построенного в XIV веке, будет готова к концу мая.Работы возобновятся в июне. Реконструкция началась в прошлом году - была разобрана аварийная стена и башня. Завершение первого этапа позволило организовать здесь в прошлом году первый фестиваль средневековой культуры "Замок Гедимина", проводить экскурсии по территории замка, а прошедшей зимой впервые за долгие годы здесь начал работать каток. В этом году планируется восстановить разобранные фрагменты замка. Летом здесь планируют провести три концерта с участием звезд белорусской эстрады. А фестиваль "Замок Гедимина", который решено проводить ежегодно с участием рыцарских клубов из Беларуси, Польши, Литвы и России, намечен на 26-27 августа.
# Культура

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