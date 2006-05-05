В Минске возрождается фестиваль волынки

В программе фестиваля - четыре часа <живого звука> на белорусских, латышских и шотландских инструментах.

На <Дударском фесте> представлены все виды звучания славянского инструмента. На сцене лучшие коллективы страны: <Старый Ольса>, <Келих кола>, мастер Тодар Кашкуревич и гости из-за рубежа.

:Белорусская волынка <кормит> Виктора Кульпина уже 15 лет. Его изделия пользуются большим спросом за рубежом. Волынки мастера хранятся в музее Англии, на них играют в Италии, Германии, Польше. На изготовление инструмента уходит неделя. Традиционную белорусскую волынку делают из клена и ели. Для лучшего звучания так называемую <роговню> инструмента вырезают из карельской березы. Стоит такая волынка около тысячи долларов.

Практика игры на волынке в Беларуси умерла с появлением гармони. Тогда в нашей стране был всего один волынщик. А сегодня музыканты не исключают, что вскоре республика может стать центром волынской культуры среди стран восточной Европы.