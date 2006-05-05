Театр имени Горького на капитальном ремонте. А артисты - на гатролях

Чтобы на сцену Горьковского театра возвратилась <Ниночка>, и не нарушался <Дядюшкин сон> придется заплатить около трех миллиардов рублей: с мая в здании театра начался капитальный ремонт.По словам руководства, главная задача строителей не мастерить новое, а воссоздать первоначальный вид зала и фойе. В Горьковском театре сегодня почти как в детской загадке: <Без окон, без дверей полна горница людей>. Правда, новые окна уже стоят, а вот двери и венгерские кресла скоро отправят на реставрацию: Русский театр - исторический памятник. Перед тем как стать храмом Мельпомены, здание было синагогой. В свое время здесь выступал Маяковский. В 1954 году пристроили сцену, а в 1967 - фойе. Внешний лоск лишь часть запланированного ремонта. В следующем году возьмутся за сцену. Однако театр закрываться не будет, работа займет не больше месяца. В период реставрации родной сцены артисты уехали на гастроли: сегодня - в Бресте, дальше будет Гродно, а потом их обещал приютить столичный ТЮЗ. На сцене театра имени Горького <Ниночка> и <Дядюшкин сон> появятся не раньше октября.