В Беларуси принят Кодекс о культуре: мнение артистов, меценатов и других заинтересованных лиц

Новости Беларуси. На неделе, после нескольких месяцев общественного обсуждения, был подписан Кодекс о культуре. Прописано более 60-ти новаций.

Когда такие документы появляются для развития спорта или сельского хозяйстве, в общих чертах ясно, какие стоят цели. А вот с культурой все гораздо сложнее. Две сотни страниц впервые разработанного документа, не имеющего аналогов на постсоветском пространстве, изучила корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

И не нужно быть ценителем, чтобы с первого взгляда определить, чьей кисти полотно. Зеленые козы, синие петухи и почти вездесущие витебские крыши. Красноречивее автографа. По ним весь мир узнает – Шагал. А вот страна, подарившая миру гения живописи, до недавнего времени не могла похвастаться подлинными творениями земляка.

Виктор Бабарико, председатель правления банка:

Беларусь должна была располагать оригиналами своих земляков.

Поохотиться за ними пришлось на аукционах в Лондоне и Нью-Йорке. Цены на эти полотна стартуют с нескольких сотен тысяч долларов. И это не самый дорогой «белорус».

Хаим Сутин не столь плодовит как Шагал, вот и цены на него взлетали до миллионов долларов. Сейчас в коллекции банка – современных меценатов – уже сотня картин – целая плеяда экспрессионистов Парижской школы родом из Беларуси. Вот и живописный Бакст, ценившийся не меньше Пикассо и Матисса, а это Алешкевич – портрет наша съемочная группа видит первой – новое приобретение.

Виктор Бабарико, председатель правления банка:

Непрерывность и взаимосвязь белорусского искусства с миром было очень важно показать. Мы на самом деле часть европейского, мирового искусства.

Понятия «меценат» и «спонсор» впервые приобрели официальное звучание. Новую нотку в Кодексе о культуре нашли и те, кто всю жизнь на сцене.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Меценат культуры и спонсор культуры – это очень важно, чтобы поддерживать культуру.

И даже Александр Солодуха – сам себе не только режиссер, а и продюсер, и концертный директор порадовался. Теперь в Кодексе всё о гастролях и концертах черным по белому, как по нотам.

Александр Солодуха, певец:

Я сам делаю себе аншлаги, сам заполняю себе залы и имею колоссальный успех.

Раздел о кинематографистах – лаконично и доступно, как сценарий короткометражки, но о будущем большого кино.

Игорь Поршнев, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Определены четко параметры, когда делается кинопродукт, для чего он делается. Киностудия сейчас занята на завершающем этапе съемки сериала «Держись за облака». Практически все заняты белорусские наши актеры замечательные. Будет интересная работа, и как раз она выйдет к тому времени, когда мы сможем уже изучить подробно этот Кодекс.

А эти ступеньки ведут к самобытному колориту. Самый древний вид ремесла – лозоплетение – по-прежнему в тренде.

Светлана Бечкова, мастер-методист Молодечненского районного центра ремесел:

Пастух шел в поле. Чтобы еще что-то делать, брал с собой работу.

На шляпу идет 25 метров плетенки. Вот он утречком идет с коровами, а уже вечером возвращается со шляпой.

Мастерство передается из поколения в поколение. А для желающих приобщиться – мастер-классы. Мы тоже не удержались. К слову, ремеслом теперь смогут заниматься и юридические лица. То есть, поставить народный промысел на поток.

Яна Шипко, СТВ:

В Год культуры все дороги ведут в Молодечно. Вот и мы не могли не заехать в культурную столицу 2016. И здесь уже с первых шагов от ж/д вокзала разминуться с прекрасным просто невозможно.

От Метрополитан до Мариинки – его ученики блистают на мировых оперных сценах. Сам Григорий Сороко в этих стенах учился с Юрием Антоновым. Много лет возглавляет Молодечненский колледж и руководит уникальным оркестром. Их коллектив при составлении Кодекса о культуре сыграл не последнюю скрипку.

Григорий Сороко, директор Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М. К. Огинского:

Чего никогда не было – о «белорусах мира». Государство теперь будет оказывать помощь в покупке инструментов, пошиве костюмов и передаче литературы, словарей белорусскоязычных.

Юлия как раз из «белорусов мира». Ее скрипкой заслушивались и знойные итальянцы, и чопорные англичане. А 10 лет назад белоруска покорила и мировую музыкальную столицу – Вену. Виртуозная игра удивляла мэтров венской консерватории и даже вызывала шутки на австрийском ТВ.

Сегодня белорусская Рапунцель живет в Австрии. Но в Минске – частый гость. Активно участвует в благотворительных проектах и успевает быть по обе стороны культурного моста Минск – Вена.

Юлия Лебеденко, музыкант, лауреат международных конкурсов:

Приятно, что людям нравится наша культура, нравится наша подача музыкальных концертов, нравятся наши исполнители. Очень трудно добиваться успехов, когда очень большая конкуренция в мире. Но когда есть возможности, когда кто-то поддерживает, то ты веришь – и у тебя все получается!