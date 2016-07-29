Музыкальный вечер у минской Ратуши 30 июля пройдёт с испанским колоритом

Новости Беларуси. Классика у Ратуши. Музыкальные вечера в центре Минска 30 июля пройдут с испанским колоритом.

Перед концертом с 18.00 до 19.00 все желающие смогут познакомиться с танцевальной культурой этой страны, а также изучить основы техники игры на кастаньетах.

Такой субботний досуг нашел отклик у минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего запланировано 8 музыкальных суббот – в два раза больше, чем в прошлом году.

За это время горожане и гости столицы смогут услышать как композиции эпохи барокко, так и музыку белорусских авторов XIX и XX веков.