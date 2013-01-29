В Беларуси обучиться мастерству звонаря можно за 4 месяца

Новости Беларуси. Невероятно красивым концертом колокольной музыки отметила свой очередной выпуск школа звонарей Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественный молебен, по традиции, прошел в Свято-Евфросиниевской церкви прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Выпускников, а среди них и три женщины, поздравили с окончанием четырехмесячной учебы и вручили дипломы. Выпуск небольшой, оно и понятно, настоящие звонари — товар штучный. Случайные люди в эту профессию не приходят.

Юрий Рыбак, звонарь Свято-Евфросиниевской церкви прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»:

Чувство сосредоточенности, потому что когда я осуществляю звон в колокола, я тем самым созываю верующих к богослужению и это моя служба Богу.