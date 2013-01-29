Прямой эфир

В Беларуси обучиться мастерству звонаря можно за 4 месяца

29 января 2013 06:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Невероятно красивым концертом колокольной музыки отметила свой очередной выпуск школа звонарей Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественный молебен, по традиции, прошел в Свято-Евфросиниевской церкви прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Выпускников, а среди них и три женщины, поздравили с окончанием четырехмесячной учебы и вручили дипломы. Выпуск небольшой, оно и понятно, настоящие звонари — товар штучный. Случайные люди в эту профессию не приходят.

Юрий Рыбак, звонарь Свято-Евфросиниевской церкви прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»:
Чувство сосредоточенности, потому что когда я осуществляю звон в колокола, я тем самым созываю верующих к богослужению и это моя служба Богу.

# Культура # Церковь

Другие новости рубрики

Все новости
Выставка, посвященная 100-летию спектакля «Павлинка», открылась в Минске
28 января 2013 18:07

Выставка, посвященная 100-летию спектакля «Павлинка», открылась в Минске

Белорусский мультфильм стал лучшей анимационной работой 2012 года на кинопремии «Золотой орел»
28 января 2013 13:51

Белорусский мультфильм стал лучшей анимационной работой 2012 года на кинопремии «Золотой орел»

В Гродно переселили жильцов квартиры, из которой затопило музей Максима Богдановича
28 января 2013 05:41

В Гродно переселили жильцов квартиры, из которой затопило музей Максима Богдановича