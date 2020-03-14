Беларусь на 29-м Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» представит Роман Волознев

Новости Беларуси. Кто представит нашу страну на 29-м Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»? В культурной столице Беларуси 2020 года Лиде завершился финал-концерт национального отбора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На международном детском конкурсе «Витебск-2020» Беларусь представит Ангелина Ломако из Минска.

Представительница Беларуси на детском конкурсе «Витебск-2020»: когда сказали, что я победитель, я прямо на сцене заплакала

На взрослом отборочном туре за путевку на «Славянский базар» сразились 10 исполнителей.