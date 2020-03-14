Беларусь на 29-м Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» представит Роман Волознев
Новости Беларуси. Кто представит нашу страну на 29-м Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»? В культурной столице Беларуси 2020 года Лиде завершился финал-концерт национального отбора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На международном детском конкурсе «Витебск-2020» Беларусь представит Ангелина Ломако из Минска.
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На взрослом отборочном туре за путевку на «Славянский базар» сразились 10 исполнителей.
В музыкальном поединке – песня на славянском языке и мировой хит. У всех участников в копилке десятки наград с песенных конкурсов различного уровня, но каждый хочет попытаться покорить престижный витебский музыкальный Олимп.
Роман Волознев, участник национального отбора:
Конкуренция большая. Я считаю всех участников, которые со мной находятся, абсолютно сильными и достойными.
Анжелика Микульская, председатель жюри взрослого отборочного тура:
На каждого конкурсанта я всегда смотрю с позиции: через какое-то время соберет ли этот артист огромную площадку и огромную аудиторию? И придут ли люди посмотреть на него?
Интрига разрешилась – жюри назвало имя победителя национального отбора, который представит Беларусь на 29-м Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020». Это Роман Волознев из Минска.