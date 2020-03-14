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Беларусь на 29-м Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» представит Роман Волознев

14 марта 2020 17:46
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Новости Беларуси. Кто представит нашу страну на 29-м Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»? В культурной столице Беларуси 2020 года Лиде завершился финал-концерт национального отбора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь на 29-м Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» представит Роман Волознев-1

На международном детском конкурсе «Витебск-2020» Беларусь представит Ангелина Ломако из Минска.

Представительница Беларуси на детском конкурсе «Витебск-2020»: когда сказали, что я победитель, я прямо на сцене заплакала

На взрослом отборочном туре за путевку на «Славянский базар» сразились 10 исполнителей.

Беларусь на 29-м Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» представит Роман Волознев-4

В музыкальном поединке – песня на славянском языке и мировой хит. У всех участников в копилке десятки наград с песенных конкурсов различного уровня, но каждый хочет попытаться покорить престижный витебский музыкальный Олимп.

Беларусь на 29-м Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» представит Роман Волознев-7

Роман Волознев, участник национального отбора:
Конкуренция большая. Я считаю всех участников, которые со мной находятся, абсолютно сильными и достойными.

Беларусь на 29-м Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» представит Роман Волознев-10

Анжелика Микульская, председатель жюри взрослого отборочного тура:
На каждого конкурсанта я всегда смотрю с позиции: через какое-то время соберет ли этот артист огромную площадку и огромную аудиторию? И придут ли люди посмотреть на него?

Беларусь на 29-м Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» представит Роман Волознев-13

Интрига разрешилась – жюри назвало имя победителя национального отбора, который представит Беларусь на 29-м Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020». Это Роман Волознев из Минска.

Беларусь на 29-м Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» представит Роман Волознев-16

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Роман Волознев # Анжелика Микульская # Ангелина Ломако # Фотофакт

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