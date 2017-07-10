Узнать о системе фортов XIX века: выставка открылась в музее «5 форт» в Брестской крепости

Новости Беларуси. В филиале Брестской крепости – музее «5 форт» – открылась выставка, подробно рассказывающая не только о Брест-Литовской крепости, но и обо всей системе фортов XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, международный проект включает 8 ее ровесников – из Литвы, Латвии, Польши, России и Беларуси. У каждой из них своя история и судьба, но есть и общие черты.