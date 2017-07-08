Город мастеров, выступления парашютистов, бард-рыбалка: чем удивляет гостей фестиваль «Александрия собирает друзей»?

Новости Беларуси. И начнем выпуск с главного культурного события дня. Его ждут в этих краях весь год. В Шкловском районе купальский фестиваль «Александрия собирает друзей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За годы существования он стал настоящим брендом нашей страны: сюда приезжают многочисленные гости со всего мира. Среди них и Президент Беларуси.

Александрия сегодня превратилась в этно-поселение: появились новые улицы, выстроились подворья и многочисленные концертные площадки. Ожидания организаторов кажется сбываются – гости продолжают и продолжают прибывать.

Александрийский фестиваль по праву можно назвать праздником земляков, которые помнят, чтут и возрождают традиции предков. Секрет успеха фестиваля, говорят организаторы, в прекрасном расположении – этот мост связывает две области, а во-вторых – это уникальная возможность – прикоснутся к традициям.

Торговые ряды поражают не только разнообразием, но и масштабами. Они растянулись порядка 160 метров. Есть где разгуляться. Кстати, с пустыми руками из Александрии ещё никто не уезжал:

город мастеров развернулся также на берегу Днепра в виде одного из главных купальских символов – солнца. Его лучи образуют улицы. Так что можно пройтись по Международной и свернуть на Торговую. Для тех, чья душа требует пищи духовной, работает друкарский двор. В 2017 году экспозиция посвящена 500-летию белорусского книгопечатания. Здесь можно вжиться в роль Франциска Скорины и попробовать себя в старинном ремесле и даже научиться изготавливать бумагу изо льна.

Александрия поражает размахом. Организаторы не скупятся на сюрпризы.

На сцене знаменитые исполнители и народные коллективы, а в небе показательные выступления парашютистов, фигуры высшего пилотажа. Но а как только стемнеет живописный берег Днепра озарят всполохи купальского костра. Следуя легенде, девушки опустят в воду венки. Говорят, если при этом загадать желание, оно обязательно сбудется. Участники бард-рыбалки угощали сегодня всех желающих ухой, готовили её в огромных масштабах – в столитровом котелке.

Александрия с друзьями планирует гулять всю ночь напролёт. А на главной сценической площадке идут последние приготовления к грандиозному вечернему шоу.

Представления тут нового формата эстрадно-цирковного действа. Купальский сон перенесёт в сказку всех присутствующих. В составе труппы актёры из Беларуси и России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии.

Всего больше 150 исполнителей. В их числе гимнасты, акробаты, клоуны и силачи, а вот компанию составят им питомцы Белгосцирка. Сюжетная линия – купальские традиции разных стран и народов.