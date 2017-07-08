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Интерес к его творчеству – жив сквозь века: в Вязынке купаловская лирика оживает в музыке и стихах поэтов-современников

08 июля 2017 16:56
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Новости Беларуси. 135-лет со дня рождения Янки Купалы сегодня отмечают на малой родине белорусского классика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деревня Вязанка уже традиционно в начале июля становится площадкой для поэтического праздника.

Некогда неприметная усадьба в Молодечненском районе сегодня собирает гостей со всего мира. 

Интерес к его творчеству – жив сквозь века: в Вязынке купаловская лирика оживает в музыке и стихах поэтов-современников -1

Малая родина классика уже традиционно в начале июля становится площадкой для поэтических чтений. Деревня Вязынка. Ежегодно сюда приезжают эстрадные исполнители, фольклорные коллективы и поэты-современники,

которых объединяет любовь к белорусской литературе и единый творческий вдохновитель.

Владимир Скоринкин, белорусский поэт:
Купалаўскія вершы і «Курган» Купалы так увайшлі ў маю душу, што я пачаў пісаць вершы на беларускай мове.

Интерес к его творчеству – жив сквозь века: в Вязынке купаловская лирика оживает в музыке и стихах поэтов-современников -4

Роман Козырев, артист Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:
В 2014 году мы издали альбом «Шчаслівасць» полностью на стихи Янки Купалы.

Сборники стихотворений мэтра на ярмарке берет каждый, не зависимо от возраста и сферы занятости.

Интерес к его творчеству – сквозь века жив.

В 1948 вдова Купалы создала в доме семьи Луцевичей первую экспозицию. В фондах музея-заповедника сегодня тысячи экспонатов – автобиографичные материалы, рукописи, книги, фотоснимки. За год в среднем здесь бывает около 15 тысяч посетителей.

Интерес к его творчеству – жив сквозь века: в Вязынке купаловская лирика оживает в музыке и стихах поэтов-современников -7

Янка Купала не просто поэт, символ белорусской нации.

Его произведения сегодня можно услышать на сотнях языках мира,

но, даже иностранные гости предпочитают подлинник – он певуч и мелодичен.

Интерес к его творчеству – жив сквозь века: в Вязынке купаловская лирика оживает в музыке и стихах поэтов-современников -10

Елена Ляшкович, директор Государственного литературного музея Янки Купалы:
Мы беларусы памятаем Янку Купалу,

і сведчанне гэтаму традыцыя ў Вязынцы.

Ёсць людзі, якія кожны год прыходзяць. Ёсць людзі, якія магчыма былі 45 гадоў назад, а сёння са сваімі дзецьмі, унукамі.

И вот купаловская лирика оживает в музыке, в исполнении поэтов-современников. А из уст ребенка каждая строчка стихотворения звучит еще мощнее. Непосредственность берет свое.

# Культура # Белорусские писатели # Фотофакт # Роман Козырев # Владимир Скоринкин # Елена Ляшкович

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