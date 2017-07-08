Интерес к его творчеству – жив сквозь века: в Вязынке купаловская лирика оживает в музыке и стихах поэтов-современников

Новости Беларуси. 135-лет со дня рождения Янки Купалы сегодня отмечают на малой родине белорусского классика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деревня Вязанка уже традиционно в начале июля становится площадкой для поэтического праздника. Некогда неприметная усадьба в Молодечненском районе сегодня собирает гостей со всего мира.

Малая родина классика уже традиционно в начале июля становится площадкой для поэтических чтений. Деревня Вязынка. Ежегодно сюда приезжают эстрадные исполнители, фольклорные коллективы и поэты-современники,

которых объединяет любовь к белорусской литературе и единый творческий вдохновитель. Владимир Скоринкин, белорусский поэт:

Купалаўскія вершы і «Курган» Купалы так увайшлі ў маю душу, што я пачаў пісаць вершы на беларускай мове.

Роман Козырев, артист Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

В 2014 году мы издали альбом «Шчаслівасць» полностью на стихи Янки Купалы.

Сборники стихотворений мэтра на ярмарке берет каждый, не зависимо от возраста и сферы занятости. Интерес к его творчеству – сквозь века жив. В 1948 вдова Купалы создала в доме семьи Луцевичей первую экспозицию. В фондах музея-заповедника сегодня тысячи экспонатов – автобиографичные материалы, рукописи, книги, фотоснимки. За год в среднем здесь бывает около 15 тысяч посетителей.

Янка Купала не просто поэт, символ белорусской нации.

Его произведения сегодня можно услышать на сотнях языках мира, но, даже иностранные гости предпочитают подлинник – он певуч и мелодичен.

Елена Ляшкович, директор Государственного литературного музея Янки Купалы:

Мы беларусы памятаем Янку Купалу,