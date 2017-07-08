«Искусство объединяет и белорусов, и литовцев, и латышей, и всех-всех на таком красивом празднике»: как в Александрии празднуют Купалье

«Александрия собирает друзей» сегодня. Уже собрала. Не та египетская Александрия, основанная Македонским и ставшая крупным морским портом и центром культуры эллинов, а наша, белорусская Александрия – образец агрохозяйства и центр празднования Купалья, древнейшего народного праздника, посвященного солнцу и расцвету земли. Расцвела в последние годы и сама Александрия (малая родина Президента), и фестиваль расцветает – все больше людей приезжает на берег Днепра из разных стран мира. В этот раз ожидают более ста тысяч гостей. Юлия Бешанова – с места событий.

Гостей Александрия встречает хлебом и зрелищем. Вот вам, пожалуйста, торговые ряды, а вот и развлечения с национальным белорусским колоритом.

Василий Веремьев, гость праздника:

Цудоўнае свята. Александрыя збірае сяброў, а сябры – самае галоўнае ў нашым жыцці.

Александрия не только собирает друзей, но и объединяет народы. На международной улице в «Городе дружбы» собрались и россияне, и украинцы, и поляки, и гости из Прибалтийских стран. Купалье – общий праздник.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Гэта свята не толькі беларусаў, гэта свята ўсіх славян. Я бачыў літоўцаў, латышоў, палякаў, немцаў. Усім, каму цікава аўтэнтычная культура, знаходзяць тут адказ на свае запатрабаванні.

Инна Вайкуле, гость праздника (Латвия):

Я занимаюсь лозоплетением и это искусство объединяет и белорусов, и литовцев, и латышей, и всех-всех на таком красивом празднике.

Лю Цзицян, гость праздника (Китай):

Беларусь – очень красивая страна.

В атмосфере здоровой конкуренции проходит конкурс «Властелин села». Молодые семьи выясняют, кто лучше поет, вкуснее готовит и быстрее режет дрова.

Ирина Кулько:

Мы семья Кулько – дружная, веселая. У нас трое деток. Мы очень долго готовились к этому конкурсу и хотим конечно победить.

Сегодня в Александрии каждый смог почувствовать себя и Франциском Скориной, и Спиридоном Соболем. Такой «Печатный двор» не имеет аналогов на постсоветском пространстве.

Дмитрий Лиходедов, мастер:

Здесь мы замешиваем бумажный раствор до однородной массы. После этого переносим раствор на лист войлока. И кладем в пресс, чтобы избавиться от лишней влаги.

Поводить хоровод, сыграть в народные забавы и получить приз, спеть и станцевать – гости праздника спешат, чтобы увидеть все. Если устал, можно подкрепиться. Хозяева импровизированных подворий столько наготовили!

Светлана Цуркунова, начальник отдела Горецкого РайПО:

Все с пылу, с жару. И колбаски, и курица, и свинина, и крылышки, и картофель фри.

Впервые в Александрии прошла международная бард-рыбалка, итогом которой – вот этот огромный, на сто литров, котел наваристой ухи . Аромат необычайный.

Владимир Мельник, повар:

Обычно люди варят сначала морковочку, картошечку, а рыбу в конце. Я делаю по-другому. Кладу рыбку в марлю и варю. А потом добавляется все по вкусу. И в конце сюда же стаканчик водочки.

Ближе к вечеру в Александрии начнут искать заветную «папараць-кветку» – кстати, также впервые! – и в современном формате – квест-игры. Участники должны побывать на нескольких тематических площадках и выполнить специальные задания.

Как только стемнеет, на берегу Днепра разожгут купальские костры, будут прыгать через огонь, водить хороводы. По старинной традиции девушки спустят венки на воду – на счастье и в поисках суженого.

Организаторы праздника решили удивить размахом. Сначала в небе над Александрией чудеса высшего пилотажа показали крылатые Яки, а в эти минуты на главной сцене начинается большое эстрадно-цирковое шоу. Артисты из семи стран покажут купальские традиции разных народов в интермедиях через цирковое искусство, хореографию и музыку.

Юля Бешанова, политический обозреватель:

На празднике в Александрии ждут приезда Президента Беларуси. Александр Лукашенко каждый год здесь в числе почетных гостей. Завершится первый день праздника международным фестивалем фейерверков в сопровождении лазерного шоу. Такого в Беларуси еще не было. Команды пиротехников из Беларуси, России и Казахстана покажут свои лучшие представления! Гулять Александрия будет всю ночь! На этой уникальной площадке на живописном берегу Днепра сегодня с каждым может произойти обыкновенное купальское чудо.