Короткевич предсказал, что вместо роддома будет его музей. Рассказываем о самом читаемом белорусском авторе

О жизни и творчестве известного белорусского писателя вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Задатки гения в писатели угадывались с детства: читать он начал в 3 года, а в 6 лет уже писал свои первые стихи.

Отсюда начался жизненный путь Короткевича. Причем буквально – раньше в этом здании размещался роддом. По городской легенде, в юности писатель однажды предсказал, что в этом здании будет его музей. Так оно и случилось.

Лина Готовская, заведующий Оршанским музеем В.С. Короткевича:

Геніяльны чалаве сваёй эпохі. І як ён сам казаў, ён будаваў сваю матрыцу будучыні, і ён пабудаваў яе.

Тут Короткевич преподавал два года.

Анна Ярошко, ученица Владимира Короткевича (1956 г.):

К нам приехал Владимир Семенович после распределения преподавать русский язык и литературу. Высокий, стройный, красивый, молодой. Нам так нравилось, речь его была звонкая, юморная.

Белорусская литература ждала своего Вальтер Скотта, Короткевич стал основоположником белорусского исторического романа. За мистическими сюжетами – пласты реальной национальной истории. «Дикая охота короля Стаха», «Черный замок Ольшанский» – эти историко-приключенческие детективы принесли ему огромную популярность.