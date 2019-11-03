Короткевич предсказал, что вместо роддома будет его музей. Рассказываем о самом читаемом белорусском авторе

О жизни и творчестве известного белорусского писателя вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
О жизни и творчестве известного белорусского писателя вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
Задатки гения в писатели угадывались с детства: читать он начал в 3 года, а в 6 лет уже писал свои первые стихи.
Отсюда начался жизненный путь Короткевича. Причем буквально – раньше в этом здании размещался роддом. По городской легенде, в юности писатель однажды предсказал, что в этом здании будет его музей. Так оно и случилось.
Лина Готовская, заведующий Оршанским музеем В.С. Короткевича:
Геніяльны чалаве сваёй эпохі. І як ён сам казаў, ён будаваў сваю матрыцу будучыні, і ён пабудаваў яе.
Тут Короткевич преподавал два года.
Анна Ярошко, ученица Владимира Короткевича (1956 г.):
К нам приехал Владимир Семенович после распределения преподавать русский язык и литературу. Высокий, стройный, красивый, молодой. Нам так нравилось, речь его была звонкая, юморная.
Белорусская литература ждала своего Вальтер Скотта, Короткевич стал основоположником белорусского исторического романа. За мистическими сюжетами – пласты реальной национальной истории. «Дикая охота короля Стаха», «Черный замок Ольшанский» – эти историко-приключенческие детективы принесли ему огромную популярность.
Но был и другой Короткевич – романтик. Свою последнюю книгу лирики он назвал «Был. Есть. Буду». И снова предвидел: Короткевич и сегодня один из самых читаемых белорусских авторов.
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