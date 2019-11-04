Анна Фокина: «Белорусский балет сейчас – это стремительное движение вперёд»

На пуантах непрофессионалам даже стоять сложно. А уж сделать даже простейший балетный шажок – и подавно трудно, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Это наши профессионалы, наши балерины делают это грациозно. Благодаря их мастерству, на постановках – всегда аншлаги!

Овации нашей труппе устраивали в Норвегии, Испании, Японии, Турции — трёх десятках стран, гастроли длятся месяцами. Белорусский балет – тоже бренд нашей страны! А в обновлённом здании театра он и вовсе – семимильными шагами развивается. В 2009 году завершилась масштабная реконструкция этого грандиозного сооружения.

У Анны к нему отношение особое — во время войны её дедушка освобождал Минск, в том числе, отбивал у фашистов здание театра оперы и балета.

Анна Фокина, ведущая мастер сцены балета Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Белорусский балет, на мой взгляд, сейчас – это стремительное движение вперёд. Новые современные возможности, которые у нас есть – это и современная сцена и так далее – это способствует развитию и продвижению новых постановок. Лариса Филипповна здесь уже полвека — заведует производством костюмов. В зрительном зале она обычно по работе — проверяет, как всё смотрится, но и на премьеры ходит. И часто слышит вопрос: «Лишнего билетика не найдётся?» Не то, что в переломные 90-ые.

Лариса Мельник:

Тогда ж не было денег, нечего было купить, обеспечить себя, свою семью и продовольствием, и товарами. А сегодня люди хорошо зарабатывают, хорошие деньги. Смотрите, у нас ВИП-ложа есть. А это самая дорогая, такого у нас раньше не было. Люди повзрослели, стали побогаче и по-моему хорошо сюда приходят. Спектакль окончен, овации стихли, и поздним вечером отсюда, через служебный вход, выходят сотрудники.

Это место мало кто видел, а вот вид с этой стороны знаком не только каждому белорусу, но и гостю страны. Как известно, театр начинается с вешалки. Но до неё ещё нужно добраться. Вот по этим ступеням.