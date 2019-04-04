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«Увидеть своими глазами»: выставка искусства Пакистана открылась в «Университете культуры»

04 апреля 2019 07:20
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Новости Беларуси. Картины, керамику, национальные костюмы и аксессуары Пакистана можно увидеть в столице. Уникальная выставка посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между Минском и Исламабадом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Увидеть своими глазами»: выставка искусства Пакистана открылась в «Университете культуры»-1

Экспозиция передает национальный колорит и древние традиции – по сути, основу исламского наследия. Настольные лампы, часы и статуэтки создавались пакистанскими мастерами и передавались из поколения в поколение. Теперь их можно увидеть и в Минске.

«Увидеть своими глазами»: выставка искусства Пакистана открылась в «Университете культуры»-4

Лина Салим Моаззам, Чрезвычайный и Полномочный посол Пакистана в Беларуси:
Картины принадлежат посольству. Но некоторые предметы экспозиции принадлежат мне. Они привезены из Пакистана и имеют вековую историю. Кстати, подобную выставку я организовывала и у себя на родине. Думаю, белорусам здесь тоже будет интересно.

«Увидеть своими глазами»: выставка искусства Пакистана открылась в «Университете культуры»-7

Марина Татаревич, директор художественной галереи «Университет культуры»:
Представлена просто разнообразнейшая экспозиция, в которой есть и живопись, и каллиграфия, и фотоработы, отражающие прекрасную природу этой яркой страны.

«Увидеть своими глазами»: выставка искусства Пакистана открылась в «Университете культуры»-10

Также у нас декоративно-прикладное искусство представлено. Это традиционные костюмы, как женские, так и мужские. Это дает возможность познакомиться, увидеть своими глазами, например, уникальное пакистанское платье. В Минске мы никогда не сможем его увидеть.

Увидеть экспозицию можно до 15 апреля.

«Увидеть своими глазами»: выставка искусства Пакистана открылась в «Университете культуры»-13

# Выставки в Минске # Культура # Лина Салим Моаззам # Марина Татаревич # Фотофакт

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