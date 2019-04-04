«Увидеть своими глазами»: выставка искусства Пакистана открылась в «Университете культуры»

Новости Беларуси. Картины, керамику, национальные костюмы и аксессуары Пакистана можно увидеть в столице. Уникальная выставка посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между Минском и Исламабадом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция передает национальный колорит и древние традиции – по сути, основу исламского наследия. Настольные лампы, часы и статуэтки создавались пакистанскими мастерами и передавались из поколения в поколение. Теперь их можно увидеть и в Минске.

Лина Салим Моаззам, Чрезвычайный и Полномочный посол Пакистана в Беларуси:

Картины принадлежат посольству. Но некоторые предметы экспозиции принадлежат мне. Они привезены из Пакистана и имеют вековую историю. Кстати, подобную выставку я организовывала и у себя на родине. Думаю, белорусам здесь тоже будет интересно.

Марина Татаревич, директор художественной галереи «Университет культуры»:

Представлена просто разнообразнейшая экспозиция, в которой есть и живопись, и каллиграфия, и фотоработы, отражающие прекрасную природу этой яркой страны.