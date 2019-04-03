Собирая по крупицам. В Минске презентовали издание, посвящённое юным защитникам Родины

Новости Беларуси. Документально-историческую книгу «Маленькие солдаты большой войны» 3 апреля презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Издание посвящено памяти юных защитников Родины. Это дети, на плечи которых легли все тяготы Великой Отечественной.

Материал для книги собирали по крупицам сразу несколько поколений школьников со всей Беларуси. Во внеурочное время они даже организовали собственный флешмоб «Мы ищем на земле ровесников следы».

Владимир Вавуло, автор-составитель книги «Маленькие солдаты большой войны»: Материалы собирались в течение 50 лет. За 50 лет всякие трудности были, но в основном очень сложно было достать фотографии. Это нужно было встречаться непосредственно с людьми, с теми, кто вошёл в сборник .

В числе отважных юных героев, которые сражались за родину, около 20-ти тысяч ребят. Сегодня из их числа в Беларуси проживают всего 100. Но благодаря неравнодушию ветеранов и молодёжи в будущем появится продолжение книги.

Первый сборник вместил ещё не все истории. Он охватил всего чуть больше 200 судеб из двух тысяч. Тираж тысяча экземпляров вскоре разойдётся по библиотекам и школам.