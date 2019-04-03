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Собирая по крупицам. В Минске презентовали издание, посвящённое юным защитникам Родины

03 апреля 2019 20:21
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Новости Беларуси. Документально-историческую книгу «Маленькие солдаты большой войны» 3 апреля презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Издание посвящено памяти юных защитников Родины. Это дети, на плечи которых легли все тяготы Великой Отечественной.

Собирая по крупицам. В Минске презентовали издание, посвящённое юным защитникам Родины-1

Собирая по крупицам. В Минске презентовали издание, посвящённое юным защитникам Родины-3

Материал для книги собирали по крупицам сразу несколько поколений школьников со всей Беларуси. Во внеурочное время они даже организовали собственный флешмоб «Мы ищем на земле ровесников следы».

Собирая по крупицам. В Минске презентовали издание, посвящённое юным защитникам Родины-6

Владимир Вавуло, автор-составитель книги «Маленькие солдаты большой войны»:
Материалы собирались в течение 50 лет. За 50 лет всякие трудности были, но в основном очень сложно было достать фотографии. Это нужно было встречаться непосредственно с людьми, с теми, кто вошёл в сборник.

Собирая по крупицам. В Минске презентовали издание, посвящённое юным защитникам Родины-9

В числе отважных юных героев, которые сражались за родину, около 20-ти тысяч ребят. Сегодня из их числа в Беларуси проживают всего 100. Но благодаря неравнодушию ветеранов и молодёжи в будущем появится продолжение книги.

Первый сборник вместил ещё не все истории. Он охватил всего чуть больше 200 судеб из двух тысяч. Тираж тысяча экземпляров вскоре разойдётся по библиотекам и школам.

# Книги # Культура # Владимир Вавуло # Фотофакт

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