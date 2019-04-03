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«С молодыми ребятами, девчатами надо работать»: Николай Чергинец встретился со студентами БГУ

03 апреля 2019 07:58
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Новости Беларуси. Творческая встреча в БГУ. Будущие журналисты, магистранты и преподаватели смогли задать вопросы Николаю Чергинцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С молодыми ребятами, девчатами надо работать»: Николай Чергинец встретился со студентами БГУ-1

Председатель Союза писателей Беларуси не остается в стороне от политики и внимательно наблюдает за процессами, происходящими в стране и мире. Предшествовал диалогу с одним из самых читаемых в СНГ литераторов показ фильма, который вкратце познакомил с его творчеством.

«С молодыми ребятами, девчатами надо работать»: Николай Чергинец встретился со студентами БГУ-4

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
С молодыми ребятами, девчатами надо работать, объяснять, что сейчас можно, что нельзя. Что их ждет нормальное будущее нашего человека, нашего гражданина, который любит свою Родину, свою семью.

«С молодыми ребятами, девчатами надо работать»: Николай Чергинец встретился со студентами БГУ-7

Также на встрече Николай Чергинец передал Белгосуниверситету новые книги членов Союза писателей Беларуси. Они пополнят сбор фундаментальной библиотеки вуза.

# Белорусские писатели # Культура # Николай Чергинец # Фотофакт

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