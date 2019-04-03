«С молодыми ребятами, девчатами надо работать»: Николай Чергинец встретился со студентами БГУ

Новости Беларуси. Творческая встреча в БГУ. Будущие журналисты, магистранты и преподаватели смогли задать вопросы Николаю Чергинцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Союза писателей Беларуси не остается в стороне от политики и внимательно наблюдает за процессами, происходящими в стране и мире. Предшествовал диалогу с одним из самых читаемых в СНГ литераторов показ фильма, который вкратце познакомил с его творчеством.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

С молодыми ребятами, девчатами надо работать, объяснять, что сейчас можно, что нельзя. Что их ждет нормальное будущее нашего человека, нашего гражданина, который любит свою Родину, свою семью.