«Первые две строчки я перевела, и они мне очень понравились». Победительница конкурса на лучший перевод неизвестных стихов Богдановича

Половина из них – высокотехнологичные. О трендах в развитии двусторонних отношений 2 апреля говорили во время видеомоста «Москва – Минск».

По мнению госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, особое внимание сейчас нужно уделить высоким технологиям, а также развитию малого и среднего бизнеса. Планируется, что совместных предприятий у Беларуси и России станет ещё больше. Также рассматривается вопрос отмены роуминга между обеими странами и удешевление мобильной связи.

Кроме того, на пресс-конференции, приуроченной ко Дню единения народов Беларуси и России, подвели итоги конкурса на лучший перевод ранее неизвестного стихотворения «Дистихи» Максима Богдановича с русского на белорусский язык. Всего пришло около 500 заявок из разных уголков Беларуси. Но лучше всего с заданием справилась учитель русского языка и литературы из Гомельской области Майя Галицкая.

Майя Галицкая, победитель конкурса: Первые две строчки я перевела, и они мне очень понравились изначально, а третья и четвертая – не понравились, я их переделывала очень много раз и допеределывалась до того, что меня устроил этот вариант. Когда несколько раз вслух прочитала, мне показалось, что это очень хорошо, и я отправила работу на конкурс.

Надежда Лазерко, участник конкурса:

Мне всегда нравилась поэзия Максима Богдановича. Как ты не стараешься сделать перевод красивее, он априори будет уже другой. Я совсем не ожидала получить хоть какое-то признание в данном случае.

Белорусские исследователи «Дистихи» Богдановича искали почти 100 лет. И произведение всё-таки нашли в прошлом году в российской Академии наук. До наших дней оно сохранилось ещё в студенческих тетрадях белорусского классика. Примечательно, что рукопись всё время находилась в архиве и, как оказалось, просто попала не в ту папку.