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Утверждены призы для победителей фестиваля <Славянский базар в Витебске>

22 июня 2006 14:00
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Такое решение принято Парламентским собранием Союза Беларуси и России в Новополоцке. В частности, учреждены два постоянных приза для победителей конкурса исполнителей эстрадной песни -<Лучшему исполнителю эстрадной песни от Республики Беларусь> и <Лучшему исполнителю эстрадной песни от Российской Федерации>, а также два приза для победителей детского музыкального конкурса (представителям двух наших стран). Делегация Парламентского собрания примет участие в Международном фестивале искусств <Славянский базар в Витебске> и мероприятиях, посвященных Дню Союзного государства, проводимых в рамках фестиваля.
# Культура # Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

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