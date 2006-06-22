Утверждены призы для победителей фестиваля <Славянский базар в Витебске>

Такое решение принято Парламентским собранием Союза Беларуси и России в Новополоцке. В частности, учреждены два постоянных приза для победителей конкурса исполнителей эстрадной песни -<Лучшему исполнителю эстрадной песни от Республики Беларусь> и <Лучшему исполнителю эстрадной песни от Российской Федерации>, а также два приза для победителей детского музыкального конкурса (представителям двух наших стран). Делегация Парламентского собрания примет участие в Международном фестивале искусств <Славянский базар в Витебске> и мероприятиях, посвященных Дню Союзного государства, проводимых в рамках фестиваля.