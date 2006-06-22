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История Минска на семистах страницах

22 июня 2006 13:59
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В Мингорисполкоме прошла презентация книги <История Минска>. Более двух лет 17 авторов трудились над ней. Подобное издание вышло в свет почти сорок лет назад, к 900-летнему юбилею Минска.

Новый труд ученых, по словам специалистов, более качественный. Издание содержит детальное описание развития города. В книге  широко использованы  материалы Белорусского государственного архива кино- фото- и фонодокументов.

Среди несомненных достоинств издания - детально представленный национальный состав Минска, о чем советские историки ранее предпочитали не писать. В книге много внимания уделено событиям Великой Отечественной войны. Не случайно ее презентация приурочена к 65-й годовщине начала войны. Становление белорусской независимости и новейшая история города также занимают достойное место на страницах этого  издания.
Авторы заглянули и в будущее столицы. Достаточно подробно в книге написано о градостроительных перспективах Минска.

# Культура

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