История Минска на семистах страницах

В Мингорисполкоме прошла презентация книги <История Минска>. Более двух лет 17 авторов трудились над ней. Подобное издание вышло в свет почти сорок лет назад, к 900-летнему юбилею Минска.

Новый труд ученых, по словам специалистов, более качественный. Издание содержит детальное описание развития города. В книге широко использованы материалы Белорусского государственного архива кино- фото- и фонодокументов.

Среди несомненных достоинств издания - детально представленный национальный состав Минска, о чем советские историки ранее предпочитали не писать. В книге много внимания уделено событиям Великой Отечественной войны. Не случайно ее презентация приурочена к 65-й годовщине начала войны. Становление белорусской независимости и новейшая история города также занимают достойное место на страницах этого издания.

Авторы заглянули и в будущее столицы. Достаточно подробно в книге написано о градостроительных перспективах Минска.