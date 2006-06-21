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Победа в Олимпиаде по турецкому языку за белорусскими школьниками

21 июня 2006 13:50
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Впервые в этом году наша страна была представлена на всемирно известной олимпиаде по турецкому языку в Анкаре. Белорусские школьники завоевали две золотые и одну серебряную медаль. Об этом сообщили в Национальном пресс-центре.

Официальная часть фестиваля и церемония награждения уже состоялись, однако четырех минских школьников по-прежнему нет дома. На пресс-конференцию пришли лишь родители: дети сейчас в призовом турне.

84 страны - такова география олимпиады, прямая трансляция на весь мир, таковы ее масштабы.   44 телевизионных канала принимали участие в освещении мероприятия.   Беларусь участвовала  в пяти конкурсах: презентация страны, испытание  на знание турецкого языка, конкурс песни, стихотворения и рисунков.  Почти во всех номинациях белорусы получили награды.

- У нас в стране верят, что изучение иностранных языков и иностранной культуры открывает дверь в мир. К тому же, эти дети смогут занимать ответственные посты в различных сферах нашего двустороннего сотрудничества, - отметил уполномоченный посол Турции в Республике Беларусь Бирнур Фортеклигиль. 

Анкара, Стамбул, Измир - таков  примерный маршрут призового турне. Неделя в солнечной Турции, пожалуй, не менее желанный приз, чем материальное поощрение, которое тоже  досталось белорусским школьникам.  И пока счастливые родители раздают интервью, их не менее счастливые дети изучают уже туристические маршруты. И возвращаться, судя по телефонным звонкам, пока не собираются... Ведь у них каникулы только начались.

# Культура

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