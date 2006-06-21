Победа в Олимпиаде по турецкому языку за белорусскими школьниками

Впервые в этом году наша страна была представлена на всемирно известной олимпиаде по турецкому языку в Анкаре. Белорусские школьники завоевали две золотые и одну серебряную медаль. Об этом сообщили в Национальном пресс-центре.

Официальная часть фестиваля и церемония награждения уже состоялись, однако четырех минских школьников по-прежнему нет дома. На пресс-конференцию пришли лишь родители: дети сейчас в призовом турне.

84 страны - такова география олимпиады, прямая трансляция на весь мир, таковы ее масштабы. 44 телевизионных канала принимали участие в освещении мероприятия. Беларусь участвовала в пяти конкурсах: презентация страны, испытание на знание турецкого языка, конкурс песни, стихотворения и рисунков. Почти во всех номинациях белорусы получили награды.

- У нас в стране верят, что изучение иностранных языков и иностранной культуры открывает дверь в мир. К тому же, эти дети смогут занимать ответственные посты в различных сферах нашего двустороннего сотрудничества, - отметил уполномоченный посол Турции в Республике Беларусь Бирнур Фортеклигиль.

Анкара, Стамбул, Измир - таков примерный маршрут призового турне. Неделя в солнечной Турции, пожалуй, не менее желанный приз, чем материальное поощрение, которое тоже досталось белорусским школьникам. И пока счастливые родители раздают интервью, их не менее счастливые дети изучают уже туристические маршруты. И возвращаться, судя по телефонным звонкам, пока не собираются... Ведь у них каникулы только начались.