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В кинотеатре <Центральный> кино будет показывать даже ночью

21 июня 2006 11:57
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Ночная жизнь минчан пока не столь разнообразна, как у жителей других европейских столиц. Прогулки под луной, да походы на дискотеки в клубы - вот, собственно, и весь ассортимент.

Свои услуги в плане  ночных развлечений решил предложить минский кинопрокат. На следующий уик-энд кинотеатр <Центральный> приглашает зрителей на ночные сеансы.
Подобную практику в кинотеатрах Минска пробовали ввести еще четыре года назад, когда ночные сеансы появились в кинотеатре <Мир>.  Правда, ночными их можно было назвать с большой натяжкой - кино показывали в 22.40, чтобы зрители успевали на последний поезд метро. Да и продлились эти показы лишь до конца лета.

На этот раз инициативу <Центрального> смело можно назвать экспериментом. По словам директора кинотеатра Елены Авдащенко, показы пройдут в ночь с 23 на 24 июня, с 24 на 25 июня, а также в ночь на субботу и на воскресенье следующей недели. Это не значит, что зрители смогут проводить в кинотеатре всю ночь. Сеансы будут проходить в 1.00, 3.00 и 5.00. <Билет можно будет приобрести на любой удобный сеанс, а цены будут такими же, как днем и вечером,> - сообщила директор <Центрального>.

По словам Елены Авдащенко, администрация кинотеатра планирует изучить, какие фильмы пользуются спросом. Она надеется, что такой вид услуг должен вызвать интерес кинозрителей. А у тех, кто не успеет доехать домой на общественном транспорте, появится возможность провести ночь в кинотеатре, а не вызывать такси.

- Ночью будут демонстрироваться самые разные фильмы  из основного репертуара <Центрального>, - говорит  Елена Авдащенко. И уже скоро кинотеатр порадует  любителей  острых ощущений: на следующих выходных ожидается премьера американского фильма ужасов <Остаться в живых>.

# Культура

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