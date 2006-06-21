В кинотеатре <Центральный> кино будет показывать даже ночью

Ночная жизнь минчан пока не столь разнообразна, как у жителей других европейских столиц. Прогулки под луной, да походы на дискотеки в клубы - вот, собственно, и весь ассортимент.

Свои услуги в плане ночных развлечений решил предложить минский кинопрокат. На следующий уик-энд кинотеатр <Центральный> приглашает зрителей на ночные сеансы.

Подобную практику в кинотеатрах Минска пробовали ввести еще четыре года назад, когда ночные сеансы появились в кинотеатре <Мир>. Правда, ночными их можно было назвать с большой натяжкой - кино показывали в 22.40, чтобы зрители успевали на последний поезд метро. Да и продлились эти показы лишь до конца лета.



На этот раз инициативу <Центрального> смело можно назвать экспериментом. По словам директора кинотеатра Елены Авдащенко, показы пройдут в ночь с 23 на 24 июня, с 24 на 25 июня, а также в ночь на субботу и на воскресенье следующей недели. Это не значит, что зрители смогут проводить в кинотеатре всю ночь. Сеансы будут проходить в 1.00, 3.00 и 5.00. <Билет можно будет приобрести на любой удобный сеанс, а цены будут такими же, как днем и вечером,> - сообщила директор <Центрального>.



По словам Елены Авдащенко, администрация кинотеатра планирует изучить, какие фильмы пользуются спросом. Она надеется, что такой вид услуг должен вызвать интерес кинозрителей. А у тех, кто не успеет доехать домой на общественном транспорте, появится возможность провести ночь в кинотеатре, а не вызывать такси.



- Ночью будут демонстрироваться самые разные фильмы из основного репертуара <Центрального>, - говорит Елена Авдащенко. И уже скоро кинотеатр порадует любителей острых ощущений: на следующих выходных ожидается премьера американского фильма ужасов <Остаться в живых>.