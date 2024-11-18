Контраст, абсурд и ирония – премьера спектакля «Дзядзечкаў сон» состоится в Купаловском театре

Русская классика на белорусской сцене. Премьера спектакля «Дзядзечкаў сон» по повести Достоевского состоится на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работу над постановкой доверили российскому режиссеру Дмитрию Акимову, который в прошлом декабре подарил белорусскому зрителю драму «А зоры тут ціхія». Контраст, абсурд и ирония – так описал свою работу над новой пьесой российский режиссер, общаясь с журналистами. Хотя деталями команда не поделилась, интригу держат до последнего. Свою главную цель озвучили: разрушить шаблонное восприятие классики. Особенно среди молодежи.

Дмитрий Акимов, режиссер-постановщик (Россия):

Молодой зритель увидит, что классика – это нескучно. Вот такое есть понятие «нескучная классика». Я вот в этом ключе делаю этот спектакль. Чтобы показать всем зрителям, в том числе и молодому зрителю, что классика – это невероятно интересно. За счет формы и за счет содержания. Форма будет острая и яркая.

Премьера спектакля «Дзядзечкаў сон» станет первой в 105-м театральном сезоне. На большой сцене зритель увидит постановку уже 20 ноября.