10 последних фото Мерилин Монро ушли с молотка за $41 000

Новости США. Конечная цена лота превысила исходную в четыре раза. Эксперты оценивали стоимость фотографий в 10 тысяч долларов.

На торги были выставлены 10 фотографий Мерилин. Она позировала фотографу Берту Штерну для журнала Vogue. Фотосессия проходила в отеле Bel-Air в Калифорнии. Всего за три дня работы с Монро фотограф отснял более 2,5 тысяч фото голливудской дивы. Все они позже были опубликованы отдельной книгой «Marilyn Monroe: The Complete Last Sitting». Уникальность этих снимков в том, что они сделаны незадолго до смерти одной из самых красивых женщин XX века.

Трагедия произошла спустя шесть недель после фотосессии. Полицейские, приехавшие ранним августовским утром 1962 года в особняк голливудского ангела (так называли Мерилин), были вынуждены засвидетельствовать, что богиня красоты перестала следить за собой: волосы некрашены, ногти нестрижены. Звезда лежала поперек кровати на смятых простынях, зажав в руке телефонную трубку. Голова ее свисала вниз, будто оторванная от тела.

Ей восхищались, ей подражали, ей завидовали. А сама она хотела совсем немного: сниматься в кино, чтобы перестали считать ее дурой, хотела любить и быть любимой, и еще обязательно родить ребенка (смотрите видео).