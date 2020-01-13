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Уникальный обряд «Цари» проведут в Копыльском районе

13 января 2020 07:53
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Новости Беларуси. Старый Новый год. В полночь белорусы могут поздравить друг друга с праздником,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный обряд «Цари» проведут в Копыльском районе -1

Уже более века на наших землях перешли с Юлианского календаря на Григорианский, но в народной памяти остаётся то, что ранее летоисчисление велось именно с этого момента.

Уникальный обряд «Цари» проведут в Копыльском районе -4



Во многом это происходит из-за глубины традиций, которые получили и мировое признание. Уникальный обряд «Цари» в Щедрый вечер наполнит яркими красками улицы агрогородка Семежево в Копыльском районе.

Уникальный обряд «Цари» проведут в Копыльском районе -6

Считается, что в домах, куда заходили цари, целый год сохраняются мир, согласие и богатство. В 2009 году обряд вошел в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Уникальный обряд «Цари» проведут в Копыльском районе -9

# Традиции Беларуси # Культура # Фотофакт

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