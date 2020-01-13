Уникальный обряд «Цари» проведут в Копыльском районе

Новости Беларуси. Старый Новый год. В полночь белорусы могут поздравить друг друга с праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже более века на наших землях перешли с Юлианского календаря на Григорианский, но в народной памяти остаётся то, что ранее летоисчисление велось именно с этого момента.





Во многом это происходит из-за глубины традиций, которые получили и мировое признание. Уникальный обряд «Цари» в Щедрый вечер наполнит яркими красками улицы агрогородка Семежево в Копыльском районе.