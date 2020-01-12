Рождественский бал-маскарад прошёл в Мирском замке

Новости Беларуси. Танцы, игры, забавы, выступления оперных певцов. Балом-маскарадом Мирский замок открыл новогодний сезон самых разнообразных мероприятий для своих гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, это место и без того пользуется небывалой популярностью у туристов. Только за две недели, от католического до православного Рождества, здесь встретили 18 тысяч гостей.