Уникальный народный белорусский древний обряд «Пахаванне стралы» провели на Ветковщине

Новости Беларуси. На Ветковщине провели древний обряд «Пахаванне стралы». Уникальный народный белорусский праздник состоялся сегодня в Посожье. Это символическое прощание с весной и встреча лета, а также надежды сельчан на хороший урожай. В обряде принимают участие только женщины, они водят хороводы, поют, а потом идут в поле к «житу», где приносят символическую жертву – закапывают в землю «стрелу».

В своих обрядовых песнях женщины просят вышние силы защитить их деревню от молнии, грозы и прочих бед. А кроме того поспособствовать урожаю. И дождь – если не часть обряда, то логическое его продолжение.

Светлана Паращенко, руководитель народного фольклорно-этнографического коллектива:

Кажам: «Пайшоу Гасподзь на небеса, пацянуў жыта за валаса». З гэтага дня жыта яшчэ лепей расці пачынае.

Обряд длится больше часа: женщины из разных концов деревни сходятся в один хоровод и отправляются на ржаное поле, где хоронят символическую стрелу – это могут быть деньги, украшения или другие ценные вещи. Все это время над деревней не смолкают мотивы, которым тысячи лет.

Анна Чуешова, житель деревни Столбун:

Здароўя ўсім людзям. Здароўе – гэта ж галоўнае багацце чалавека. Яго ні за даляры, ні за еўра не купіш.

Лидия Лещенко, заместитель председателя историко-культурного объединения:

Сэнс гэтага абрада ў тым, каб узнавіць плоднасць зямли. Каб адвесці маланку з вёскі. Трэба сарваць па 9 каласкоў, сплесці іх па тры і пакласці за ікону да наступнага года.

Столбунский обряд на протяжении многих лет ежегодно собирает десятки специалистов-этнографов и просто любителей народной культуры не только из Беларуси. «Стралу» считают уникальной живой традицией, ее изучают, на нее приезжают посмотреть за тысячи километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обряд «Пахаванне стралы» продолжает жить в нескольких деревнях Посожья. Интересно, что эта традиция не прерывалась ни разу в истории: петь их древние песни столбунским женщинам не мешали ни во время немецко-фашистской оккупации, ни в советский период. Сегодня же вместе с бабушками в хороводах – их внучки и правнучки, а значит у традиции есть будущее.