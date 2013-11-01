Кинофестиваль «Листопад» в Минске: звезды в нарядах «от кутюр» и мировые премьеры

Новости Беларуси. 20-й Международный кинофестиваль «Листопад» открыт, и Минск на неделю стал Каннами. Софиты и вспышки фотокамер вновь в холле Дворца Республики, ведь для того, чтобы встретить всех гостей «Листопада» понадобился практически час, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

По красной дорожке Дворца Республики прошли мировые звезды и белорусские кинодивы в платьях от французского кутюрье. Знаменитый кутюрье Дени Дюран наших звезд одел «от кутюр» и «прет-а-порте». На отечественных дивах – камни сваровски, шелковые кружева и даже перья.

Наталья Горбатенко, актриса (Беларусь):

Месье Дюран лично надевал на нас платья, шнуровал нас, терпеливо подбирал для каждой платья. Но мы выбирали платья, которые хотели, сами, и такая встреча – просто чудо какое-то.

Сам кутюрье по красной дорожке шел скромно, зато с музой: именно Анжела Донава предложила ему одеть белорусских актрис в платья из новой коллекции. Каннский модельер никогда не повторяется, поэтому все наряды – в единственном экземпляре.

Дени Дюран, модельер (Франция):

Эту идею подала мне помощница. Именно благодаря ей я приехал на этот фестиваль, который был для меня ранее, к сожалению, неизвестен. Я открывал для себя «Листопад» с чистого листа. Познакомился с белорусскими актрисами, и мы действительно постарались «одеть» красную дорожку фестиваля. То, что вы увидели сегодня на красной дорожке, для меня – целая вселенная. На эти платья меня вдохновило кино и, конечно же, белорусские актрисы.

Фактически «Листопад» открылся еще 1 ноября – мировой премьерой. Фильм «Параджанов» – это одна из изюминок минского кинофорума и риск для создателей картины. Режиссер картины признается, что ее на родине – в Украине – называют камикадзе. Она решилась создать картину об одном из самых противоречивых и талантливых кинематографистов.

Олена Фетисова, автор сценария, режиссер фильма «Параджанов»

Для меня это очень волнительно, потому что это очень трогательная вещь, когда ребенка, которого ты растил для людей, для себя, когда его видят и сейчас будут говорить, какие у него ручки, какие у него глазки, как он получился... Это очень важно и я хотела бы, чтобы его приняли так, как я его делала: с любовью и с большим уважением.

Кинопрофессионалов на фестиваль приехало больше сотни. К примеру, жена легенды советской режиссуры Георгия Данелия – Галина, родом из Беларуси. Режиссер будет возглавлять жюри детского конкурса. На «Листопадик» она привезла мульт-римейк знаменитого советского «Кин-дза-дза». Режиссер и актриса призналась: белорусская столица для нее – особый город.

Галина Данелия, председатель жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Листопадик»

Я первый раз здесь и мне очень нравится. Я иду по этому городу, как по своему детству. В Беларуси был фильм, кажется, Виктора Турова, «Я родом из детства». Вот я родом из детства сейчас.

На фестивале присутствует рекордное количество звезд из Франции: Жиль Саньез, Жеральд Лиетар, Клер Дени. Эти имена в Каннах всегда на слуху. Причем все французские гости приехали специальными рейсами и пробудут у нас всю фестивальную неделю. Кинокритик Пьер Леон, к примеру, в Минск прилетел еще утром, в день открытия «Листопада». Французский переводчик, режиссер и актер, к слову, знаком с женой Маяковского и Владимиром Высоцким.

Пьер Леон, кинокритик (Франция):

Когда мне предложили приехать я согласился тут же. Мне нравится Минск, и я люблю выезжать из Парижа.

В кинематографических кулуарах Дворца Республики до церемонии открытия было жарко. В списке гостей есть и фильмейкеры из совсем экзотических стран.

Брийанте Мендоса, режиссер (Филлипины):

Я первый раз в Беларуси, от «Листопада» я в восторге: люди настолько дорожат своим фестивалем, настолько ценят его.

Открыли кинофорум без пафоса, но со вкусом. И с подарка: во время церемонии открытия кинофестиваля Народный артист Литовской ССР Юозас Будрайтис был удостоен специального приза Президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве». Литовский актер на открытие приехал прямиком со съемок второй части ленты «Белые росы».

Юозас Будрайтис, народный артист Литовской ССР

Не думаю, что это продолжение, может быть, это какая-то версия другая или просто вариация на тему в наше время. Поэтому я даже старался не смотреть первые «Белые Росы». Я решил, что лучше не смотреть, а жить своей жизнью.

Поделилась мнением о значении кинофестиваля для жителей столицы и не только акриса Валерия Арланова.

Валерия Арланова, актриса (Россия):

«Листопад» давно стал уже таким городским праздником, которого с нетерпением ждут целый год. И каждый приходит посмотреть на актеров, себя показать. Это праздник.

Картины «Листопада» уже традиционно делятся на четыре секции: игровые, документальные, молодых режиссеров и для детей. Изюминка нынешнего фестиваля – премьеры. В шорт-лист попали только новые фильмы, увидеть в Интернете которые невозможно. У большинства лент за плечами номинации на «Оскар».

Ситора Алиева, член жюри основного конкурса игрового кино Минского Международного кинофестиваля «Листопад» (Россия):

Прелесть фестиваля «Листопад» как раз в том состоит, что он свободен в выборе. Фильмы, каждый по своему, безупречны. Безупречны, несмотря на то, что это абсолютно разные картины и разные эпохи, и разные стили, и разные темы. Но каждая картина в конкурсе уникальна.

Зрители оценят и белорусский фильм. На сей раз это картина «Роль» режиссера Константина Лопушанского. Вообще, лента интернациональная: над ней работали сразу четыре страны. Кроме Беларуси, это еще Россия, Финляндия и Германия. Кстати, впервые во всех конкурсных программах фестиваля представлена киностудия «Беларусьфильм».

Константин Лопушанский, режиссер фильма «Роль» (Беларусь):

Важно, чтобы фильм был представлен хорошо, чтобы была возможность общения со зрителем, чтобы люди увидели его, чтобы он привлек внимание. А так как он создавался в Беларуси в большей части, то я очень заинтересован, чтобы люди в Беларуси увидели то, что у них снималось. Большая была группа, кстати, белорусских актеров.

На протяжении недели минчане увидят порядка полусотни картин из 36 стран мира плюс ретроспективы: впервые в режиме нон-стоп покажут белорусские картины 20-х годов. И, конечно же, мастер-классы. Практически на половине показов будут присутствовать режиссеры лент. Организаторы фестиваля шутят: многогранность фильмов, как и количество стран, которые над ними работали, напоминает карточный пасьянс.

Игорь Сукманов, программный директор Минского Международного кинофестиваля «Листопад»:

Наша задача была усложнить работу жюри, чтобы как можно сложнее было выбирать. Что бы ни выбрали – это будет являться предметом определенно гордости. Я завидую и, с другой стороны, не завидую жюри, потому что задача будет непростая.

В шорт-листе конкурса начинающих режиссеров «Молодость на марше» - 11 картин. Выделение молодого кино в отдельную программу – возможность заявить о себе в полный голос. Причем жюри ждет не попадания в мэйнстрим, а нестандартного взгляда на действительность.

Пьер Леон, председатель жюри конкурса «Молодость на марше», кинорежиссер, сценарист, актер, кинокритик

Я надеюсь, честно говоря, что все будет очень разное, что в общем-то, никаких трендов нет. Очень трудно выбрать, конечно, в таких конкурсах. Я всегда думаю о том, как фильм одновременно говорит о современности и ее немножко отталкивает.

Пока взрослые зрители будут вершить судьбы фильмов маститых и не очень режиссеров, маленькие любители кино тоже готовятся выставлять свои оценки. Завтра в Минске откроется непременная часть фестиваля - кинофорум детского кино «Листопадик». Борьба за любовь самых искренних и строгих зрителей здесь развернется нешуточная.

Галина Данелия, председатель жюри кинематографистов конкурса фильмов «Лiстападзiк», актриса, режиссер, продюсер

Конечно, есть борьба. Тот же Сычуаньский фестиваль: было 426 фильмов, а получил награду «Лелик и Барбарики». Мы его привезли сюда, уже победителя. И я думаю, мы такого же победителя выберем среди конкурентов. Конкуренция же всегда существует.