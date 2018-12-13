«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске

Новости Беларуси. В прямом смысле прикоснуться к искусству можно, посетив выставку картин «И чувствуя, видеть...». Проходит она в Национальном художественном музее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Известный белорусский художник Василий Зенько в соавторстве с незрячей пианисткой Марией Рудко создали не простые, а тактильные картины. В экспозиции семь оригинальных произведений. Для зрячих они представляют собой гармоничные иллюстрации с приподнятой рельефной поверхностью. Незрячие люди могут «посмотреть» их руками.

Василий Зенько, художник:

Что интересно – в обычном музее нельзя щупать картины. А эти картины специально выставлены, чтобы их щупать, ощущать и читать руками. Особенно в этой выставке то, для каких людей она сделана. Нанести эти точки достаточно сложно, а между этими точками расстояние тоже особенное. Было волнение – прочитает ли человек.