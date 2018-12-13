Прямой эфир

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске

13 декабря 2018 18:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В прямом смысле прикоснуться к искусству можно, посетив выставку картин «И чувствуя, видеть...». Проходит она в Национальном художественном музее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске-1

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске-3

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске-5

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске-7

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске-9

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске-11

Известный белорусский художник Василий Зенько в соавторстве с незрячей пианисткой Марией Рудко создали не простые, а тактильные картины. В экспозиции семь оригинальных произведений. Для зрячих они представляют собой гармоничные иллюстрации с приподнятой рельефной поверхностью. Незрячие люди могут «посмотреть» их руками.

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске-14

Василий Зенько, художник:
Что интересно – в обычном музее нельзя щупать картины. А эти картины специально выставлены, чтобы их щупать, ощущать и читать руками. Особенно в этой выставке то, для каких людей она сделана. Нанести эти точки достаточно сложно, а между этими точками расстояние тоже особенное. Было волнение – прочитает ли человек.

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске-17

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске-19

Тактильные картины – это еще и иллюстрация коротких стихов из нового сборника белорусского поэта Алеся Рязанова. Художник перевел работы на шрифт Брайля, создав цельную композицию.

Подобная выставка – незаменимый опыт для художника и работников музея. А еще отличная возможность для незрячих людей в прямом смысле прикоснуться к миру искусства.

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске-22

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске-24

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске-26

«И чувствуя, видеть». Выставка тактильных картин для незрячих проходит в Минске-28

# Выставки в Минске # Культура # Василий Зенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Рылатко: «Саломея» – это испытание для самого крупного театра»
13 декабря 2018 10:46

Владимир Рылатко: «Саломея» – это испытание для самого крупного театра»

13 декабря стартует IX Минский международный Рождественский оперный форум
13 декабря 2018 08:29

13 декабря стартует IX Минский международный Рождественский оперный форум

«Записки с пожеланиями – это так приятно». В минском музее проходит сказочный букроссинг
12 декабря 2018 07:24

«Записки с пожеланиями – это так приятно». В минском музее проходит сказочный букроссинг