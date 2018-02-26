Унiкальная магчымасць прыўзняць на новую прыступку тых, хто працуе ў рэгiёнах. Году малой родины посвятят 25-ю Минскую международную книжную ярмарку
Новости Беларуси. Минская международная книжная выставка-ярмарка будет посвящена Году малой родины и теме сотрудничества писателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О своих планах сегодня, 26 февраля, объявили организаторы крупнейшего книжного форума в нашей стране. Он пройдет в 25-й раз. Своеобразный юбилей соберет немало зарубежных гостей. Участие уже подтвердили 360 экспонентов из более чем 30 стран. Наравне с лучшими мировыми изданиями будут представлены книги авторов из глубинки.
Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь:
Будзе магчымасць, унiкальная магчымасць на новую прыступку прыўзняць тых, хто працуе ў рэгiёнах, у невялiкiх паселiшчах, у раенных цэнтрах i з’яуляюцца аўтарамi сталiчных выдавецтваў, часцей за ўсё прыватных. Iх кнiгi выходзяць невялiкiмi тыражамi, але гэта кнiгi, якiя расказваюць пра радавод той цi iншай мясцiны, пра то, якiя людзi спрычынiлiся да таго цi iншага рэгiёна.
Почетным гостем 25-й Минской книжной ярмарки, которая начнется в последний день календарной зимы, стала Сербия. Писатели из этой страны презентуют свои новые книги и проведут автограф-сессии.