Унiкальная магчымасць прыўзняць на новую прыступку тых, хто працуе ў рэгiёнах. Году малой родины посвятят 25-ю Минскую международную книжную ярмарку

Новости Беларуси. Минская международная книжная выставка-ярмарка будет посвящена Году малой родины и теме сотрудничества писателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О своих планах сегодня, 26 февраля, объявили организаторы крупнейшего книжного форума в нашей стране. Он пройдет в 25-й раз. Своеобразный юбилей соберет немало зарубежных гостей. Участие уже подтвердили 360 экспонентов из более чем 30 стран. Наравне с лучшими мировыми изданиями будут представлены книги авторов из глубинки.