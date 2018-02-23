Заслуженному коллективу «Ровесник» исполняется 60 лет: с чего все начиналось

Через 5 дней самый известный в нашей стране любительский танцевальный коллектив «Ровесник» отметит круглую дату со дня своего основания – 60 лет. Более 10 тысяч детей приобщил к искусству танца этот заслуженный ансамбль.

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художественный руководитель ансамбля танца «Ровесник», заслуженный деятель культуры Республики Беларусь – Татьяна Семченко и участники заслуженного любительского коллектива ансамбля «Ровесник» Республиканского дворца культуры профсоюзов – Екатерина Шарова, Любовь Миськевич, Ангелина Трич и Глеб Вашкевич.

Какие мероприятия будут проходить, посвященные юбилею ансамбля? Когда пройдут концерты? Как появился танцевальный коллектив «Ровесник»?