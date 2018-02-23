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Заслуженному коллективу «Ровесник» исполняется 60 лет: с чего все начиналось

23 февраля 2018 10:20
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Через 5 дней самый известный в нашей стране любительский танцевальный коллектив «Ровесник» отметит круглую дату со дня своего основания – 60 лет. Более 10 тысяч детей приобщил к искусству танца этот заслуженный ансамбль.

Заслуженному коллективу «Ровесник» исполняется 60 лет: с чего все начиналось -1

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художественный руководитель ансамбля танца «Ровесник», заслуженный деятель культуры Республики Беларусь – Татьяна Семченко и участники  заслуженного любительского коллектива ансамбля «Ровесник» Республиканского дворца культуры профсоюзов – Екатерина Шарова, Любовь Миськевич, Ангелина Трич и Глеб  Вашкевич.

Заслуженному коллективу «Ровесник» исполняется 60 лет: с чего все начиналось -4

Какие мероприятия будут проходить, посвященные юбилею ансамбля? Когда пройдут концерты? Как появился танцевальный коллектив «Ровесник»?

Заслуженному коллективу «Ровесник» исполняется 60 лет: с чего все начиналось -7

Что изучают воспитанники ансамбля? Какие есть группы для детей?

Подробности – в видеоматериале.

# Танцы в Минске # Культура # Татьяна Семченко # Екатерина Шарова # Любовь Миськевич # Ангелина Трич # Глеб Вашкевич # Фотофакт

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