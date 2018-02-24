Сто лет истории в нескольких часах: в комплексе «Линия Сталина» воспроизвели одну из забытых операций времён войны

Новости Беларуси. Ко Дню защитника Отечества и 100-летию Вооруженных Сил. 23 февраля под Минском в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» прошла масштабная историческая реконструкция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На поле сражения – пехота, танки, зенитки и минометы. В небе – вертолеты и штурмовики. Техника, амуниция и вооружение –времен Гражданской, Великой Отечественной и Афганской войн.

Для гостей праздника также организовали показательные выступления военнослужащих, интерактивные зоны, в том числе, и для самых маленьких.

Пулеметы «Максим» и винтовки Мосина. Комиссар ведёт бойцов в буденовках в атаку. Сотни зрителей – и молодежь, и взрослые, видели, как зарождалась она – наша армия.



А дальше – Великая Отечественная. Реконструкторы воспроизвели одну из забытых операций времен войны. Здесь уже ППШ и танки. В бой шли и партизаны, и красноармейцы. И хоть атака постановочная, зрители были в восторге.



Зрители:

Самый лучший наш солдат, это ясно. Я тоже солдатом был, танкистом потомственным, и я знаю, что армия наша нас бережет и беречь будет.

Мы хотим, чтобы наш сын тоже стал защитником Отечества, стал солдатом, как бойцы Красной армии. Я бы хотел полетать на самолете, вертолете, пострелять из пушек.

Сто лет истории уложились в несколько часов. Перед зрителями – воины гражданской, Великой Отечественной, Афганской – войн у нашей армии за этот век хватало. Реконструкторы в точности воспроизвели не только оружие и костюмы. Постарались и дух войны передать, и «окопную правду» донести.



Валентин Серый, реконструктор:

Война – это очень страшная вещь. Это холод, голод, основное оружие – это лопата. Бой идет процентов 15 от всего. А остальное это будни, простые солдатские будни. Это походы, это ночевки в лесу, это добывание пищи, приготовление ее.

Юрий Авдей, реконструктор:

Когда вы думаете, что у вас за спиной сильный тыл. За родину, за детей, за это и воюем.



Шоу получилось грандиозным. В реконструкции участвовали несколько сотен человек. Можно было увидеть не только наших воинов – были формы немецких и польских армий. И даже афганские моджахеды.