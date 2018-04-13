Дети нарисовали новые обложки для истрепавшихся книг: трогательная акция в Солигорске

Виолетта Трандафилова, руководитель Солигорской детской студии изобразительного искусства:

После того, как рисунки были выполнены детьми в нескольких вариантах (там были эскизы, потом были полностью по размеру книги они выполнены в карандаше, а потом только цветовой вариант), их отсканировали. Печатали на современном оборудовании, не просто на струйном или лазерном принтере.