Дети нарисовали новые обложки для истрепавшихся книг: трогательная акция в Солигорске
Новости Беларуси. Необычную акцию организовали в Солигорске: воспитанники местной изостудии нарисовали авторские обложки для «потертых» изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Золотой ключик», «Айболит» – всего 13 книг – получили абсолютно новый облик.
Виолетта Трандафилова, руководитель Солигорской детской студии изобразительного искусства:
После того, как рисунки были выполнены детьми в нескольких вариантах (там были эскизы, потом были полностью по размеру книги они выполнены в карандаше, а потом только цветовой вариант), их отсканировали. Печатали на современном оборудовании, не просто на струйном или лазерном принтере.
Больше месяца работы, и старые обложки позади. Дизайнерские проекты теперь экспонаты районной библиотеки. Увидеть их можно до конца нынешней недели.