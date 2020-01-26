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Какие редкие экземпляры книг из коллекции рода Хрептовичей можно увидеть в Беларуси?

26 января 2020 17:34
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Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какие редкие экземпляры книг из коллекции рода Хрептовичей можно увидеть в Беларуси? -1

Но это сейчас, а два с половиной века назад вы бы застали здесь дворцово-парковый ансамбль в стиле французского классицизма эпохи Людовика XV. Усадьбу Хрептовичей, богатейшего белорусского рода.

Какие редкие экземпляры книг из коллекции рода Хрептовичей можно увидеть в Беларуси? -3

От былой роскоши усадьбы осталось, конечно, мало. Самого дворца нет. Так выглядит сегодня хоздвор Хрептовичей.

Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах

Род мог похвастаться уникальной библиотекой: хранилище с тысячами книг, рукописями, картами, дневниками. В коллекции были редкие экземпляры.

Какие редкие экземпляры книг из коллекции рода Хрептовичей можно увидеть в Беларуси? -5

Дмитрий Шавня, краевед, коллекционер:
Род Хрептовичей был посвященным. Основа их была – библиотека. Книжное собрание насчитывало до 20 тысяч томов. И, к сожалению, находится за пределами Беларуси. Только одна книга находится в Национальной библиотеке. И одну книгу мне удалось вернуть сюда. Это книга испанского писателя, там есть экслибрис Хрептовичей. Остальная часть библиотеки находится в Киеве.

Какие редкие экземпляры книг из коллекции рода Хрептовичей можно увидеть в Беларуси? -7

Уже который год подряд богатства известного магнатского рода Хрептовичей разыскивает и «добывает» краевед Дмитрий Шавня. Среди находок и уникальные картины. Из путешествий Хрептовичи привозили самые-самые. Сегодня они хранятся в российском музее. Понятно, вернуть нельзя. Одно из полотен – работа голландского живописца – не оригинал, конечно, – «Беление холста под Харлемом» – восстановлена.

Какие редкие экземпляры книг из коллекции рода Хрептовичей можно увидеть в Беларуси? -9

Сейчас копия в Минске на выставке в Национальной библиотеке. Скоро навсегда отправится в дворцовые окрестности. А вслед – еще семь оцифрованных картин. Просто знайте – удовольствие это не из дешевых. Но как тут откажешь, если душа просит?

Какие редкие экземпляры книг из коллекции рода Хрептовичей можно увидеть в Беларуси? -11

Дмитрий Шавня:
Распечатанные на специальном принтере, на специальной бумаге. Это не совсем обычный принтер. Он требует подготовки. Подбор цветов очень важен, и тех людей, которые этим занимаются.

Какие редкие экземпляры книг из коллекции рода Хрептовичей можно увидеть в Беларуси? -13
# Книги

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