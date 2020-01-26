Какие редкие экземпляры книг из коллекции рода Хрептовичей можно увидеть в Беларуси?

Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но это сейчас, а два с половиной века назад вы бы застали здесь дворцово-парковый ансамбль в стиле французского классицизма эпохи Людовика XV. Усадьбу Хрептовичей, богатейшего белорусского рода.

От былой роскоши усадьбы осталось, конечно, мало. Самого дворца нет. Так выглядит сегодня хоздвор Хрептовичей. Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах Род мог похвастаться уникальной библиотекой: хранилище с тысячами книг, рукописями, картами, дневниками. В коллекции были редкие экземпляры.

Дмитрий Шавня, краевед, коллекционер:

Род Хрептовичей был посвященным. Основа их была – библиотека. Книжное собрание насчитывало до 20 тысяч томов. И, к сожалению, находится за пределами Беларуси. Только одна книга находится в Национальной библиотеке. И одну книгу мне удалось вернуть сюда. Это книга испанского писателя, там есть экслибрис Хрептовичей. Остальная часть библиотеки находится в Киеве.

Уже который год подряд богатства известного магнатского рода Хрептовичей разыскивает и «добывает» краевед Дмитрий Шавня. Среди находок и уникальные картины. Из путешествий Хрептовичи привозили самые-самые. Сегодня они хранятся в российском музее. Понятно, вернуть нельзя. Одно из полотен – работа голландского живописца – не оригинал, конечно, – «Беление холста под Харлемом» – восстановлена.

Сейчас копия в Минске на выставке в Национальной библиотеке. Скоро навсегда отправится в дворцовые окрестности. А вслед – еще семь оцифрованных картин. Просто знайте – удовольствие это не из дешевых. Но как тут откажешь, если душа просит?