Уличный художник построил в Великобритании депрессивный «Диснейленд» (ФОТО)
Новости Великобритании. Парк аттракционов под названием Dismaland (от английского dismal – мрачный), построенный в местечке Уэстон-сьюпер-Мэр, откроется для посещения 22 августа и проработает ровно неделю. На афишах Dismaland называют «самой разочаровывающей достопримечательностью Великобритании».
Слово Dismaland знаменитый уличный художник Бэнкси уже упоминал: это название его рисунка 2012 года. Бэнкси изобразил на нем Микки Мауса, а внизу сделал подпись «Жизнь – не всегда сказка».
Кстати, встречает гостей Dismaland тот самый мрачный Микки.
Королевский замок Золушки превратился здесь в заброшку, а весь пустырь, на месте которого когда-то был парк развлечений, заставлен металлическими скульптурами, разобранными грузовиками, гигантскими изношенными вертушками. Золушка также является частью экспозиции. Ее волшебная карета опрокинута, мизансцена напоминает об аварии. Автор экспозиций предупреждает: в каждом объекте есть скрытый смысл. Но разгадать его придется посетителям. Или не разгадать.
Арт-город перенесет посетителей в страшную сказку, героем которой станет каждый, переступивший порог Dismaland.
Для того, чтобы сделать фотографию с этими арт-объектами, выстраиваются целые очереди.
В июне на Комсомольском озере в Минске открылась выставка под открытым небом «Арт-остров». В пилотном проекте приняли участие белорусские художники и скульпторы, которые представили широкой публике 14 инсталляций. Каждая фигура требует определённого толкования автора. Художники попытались через необычную форму передать рыбный день, нелётную погоду и даже мелодию. Лучше один раз увидеть – видео здесь.