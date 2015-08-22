Уличный художник построил в Великобритании депрессивный «Диснейленд» (ФОТО)

Новости Великобритании. Парк аттракционов под названием Dismaland (от английского dismal – мрачный), построенный в местечке Уэстон-сьюпер-Мэр, откроется для посещения 22 августа и проработает ровно неделю. На афишах Dismaland называют «самой разочаровывающей достопримечательностью Великобритании».

Слово Dismaland знаменитый уличный художник Бэнкси уже упоминал: это название его рисунка 2012 года. Бэнкси изобразил на нем Микки Мауса, а внизу сделал подпись «Жизнь – не всегда сказка».

Кстати, встречает гостей Dismaland тот самый мрачный Микки.

Королевский замок Золушки превратился здесь в заброшку, а весь пустырь, на месте которого когда-то был парк развлечений, заставлен металлическими скульптурами, разобранными грузовиками, гигантскими изношенными вертушками. Золушка также является частью экспозиции. Ее волшебная карета опрокинута, мизансцена напоминает об аварии. Автор экспозиций предупреждает: в каждом объекте есть скрытый смысл. Но разгадать его придется посетителям. Или не разгадать.





Арт-город перенесет посетителей в страшную сказку, героем которой станет каждый, переступивший порог Dismaland.