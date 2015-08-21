80-летие поэта Юрия Энтина отметили в студии проограммы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

Юрию Энтину, который придумал «Чунгу-Чангу», «Крылатые качели», все песни «Бременских музыкантов» и еще десятки хитов, исполнилось 80 лет. Поверить в это трудно, поскольку Энтин умудрился сохранить детский взгляд на мир. Композиторы - а с Энтиным работали такие метры, как Бладко, Шаинский, Рыбников, Крылатов и Дунаевский, - особо ценят другое качество: способность автора к почти мгновенной импровизации.

В творческом багаже Юрия Сергеевича более 600 песен для детей, на которых выросло не одно поколение. «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Приключения Буратино» и «Приключения Электроника» – мультфильмы, телефильмы, отдельные хиты вроде «Лесного оленя» или «Учкудук – три колодца» – очень искренние и запоминающиеся образы создал для нас этот автор.