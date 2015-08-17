Прощание с народным артистом Беларуси и голосом телеканала СТВ Сергеем Журавлем прошло в Минске

Новости Беларуси. Долгими аплодисментами 17 августа в последний путь проводили народного артиста Беларуси Сергея Журавля. Гражданская панихида прошла в Купаловском. Отдать дань уважения любимому актеру пришли сотни людей. Публика еще долго не забудет его великолепные роли в таких спектаклях, как «Ужин с придурком» и «Пан Тадеуш». А зрители СТВ будут всегда помнить голос маэстро, который стал, можно сказать, визитной карточкой телеканала.

Занавес, зрители, сцена, горы цветов. И только повод горький. Ушел Журавель. Наш Журавель. На него шли и его любили. Всю жизнь он отдал театру: сперва – «Юного зрителя», затем – «молодежке» и Купаловскому. Кстати, здесь, в арт-фойе, портрет Сергея Борисовича решили не снимать. И сюда же 17 августа, чтобы проститься с народным и выдающимся актером, пришли сотни поклонников, верных зрителей и коллег по сцене.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы:

Канешне, тэатр асірацеў. Гэта мой сябар, чалавек, з якім я працаваў амаль што ўсё жыццё. Гэта немагчымая рэч.

С Журавлем Пинигин учился в одной школе, театральном институте. Они вместе ходили на рыбалку, вместе делали спектакли и создавали «Никола-театр». И именно режиссер Купаловского пригласил на историческую театральную сцену друга и талантливого артиста. И здесь же появилась уникальная и, кажется, незаменимая пара рыжего и белого клоуна – Журавля и Манаева. В этой гримерке они буквально жили, репетировали, отдыхали вместе.

Виктор Манаев, народный артист Беларуси:

Я быў шчаслівы, што ён быў, і былі шчаслівыя тыя сотні тысяч гледачоў, якія сёння прыйшлі развітацца з ім, якім ён падарыў столькі шчасця.

17 августа в графике Сергея Борисовича значился съемочный день в новой ленте Александра Ефремова. Она должна была стать пятым совместным проектом.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси:

В каждой роли, которую он сыграл, он ходил по краю все время. По краю жанра. Это восхищало, потому что это было неповторимо.

Ксендз Робак в «Пан Тадеуш», Пьер Брошан в спектакле «АРТ», Сальвадор Дали в «Его сны». Сотни ролей на театральных подмостках и десятки лент в фильмотеке. Не только белорусской. Все это навсегда в памяти зрителей и в истории белорусской культуры.

Журавель был не только народным артистом, но и заслуженным голосом канала СТВ.

Удивительная дело: его не видели, но его узнавали. По тембру. 28 января 2006 года, пройдя предварительно серьезный аудиокастинг, именно он стал голосом телеканала СТВ.

А когда на экране СТВ появился музыкально-юмористический проект «На том же месте в тот же час» с Сергеем Борисовичем начали проводить еще и вечер пятницы. Правда, теперь телеаудитория могла увидеть своего героя.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Сережа был очень таким ярким и позитивным человеком. Мне очень жаль, потому что его основная работа, конечно, здесь, в театре, что я не смогу ходить на его спектакли, плакать и смеяться вместе с Сергеем Журавлем.

По традиции артисты выходят из театра через служебный вход. А вот в последний путь, усыпанный цветами и под громкие и долгие овации – через парадный.

Похоронили народного артиста Беларуси Сергея Журавля на Восточном кладбище рядом с его родителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.