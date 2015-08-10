Фестиваль легенд и преданий проходит в Лепеле

Новости Беларуси. Цмок – проще говоря, дракон из белорусских мифов, собрал друзей в Лепеле. Фестиваль легенд и преданий, который проходит всего второй год, в этот раз сильно расширил границы. На север нашей страны гости добирались из России, стран Прибалтики, Словакии и Китая. Кстати, жители самого Лепеля говорят, что Цмок стал не только их брендом, но и символом всей Синеокой. Как и когда белорусы приручили дракона, расскажет корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые о Цмоке люди узнали от Владимира Короткевича. В своей книге «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» устами преподобного Амбражея из замка Смолянского он сказал: в лепельском озере за одну ночь погибло 40 Цмоков. Буквально одна фраза из книги стала поводом для грандиозного расследования небезразличного к своей истории местного жителя.

Владимир Шушкевич, автор проекта:

Заинтересовала меня эта ситуация, в голове у меня засела. Решил начать пропагандировать Цмока, раз это наше мифологическое существо!

Идея прославить лепельского Цмока пришлась по душе и фольклористам, и самим жителям района, и властям. Потому вот уже второй год здесь отмечают его день рождения.

Говорят, настоящий Цмок людям показывается редко. Если кто и увидит, то только уши, торчащие из воды, или хвост. А вот с его другом, Болотником необыкновенным, он прописан в Березинском заповеднике, можно даже поболтать.

Фестивальный Лепель, кажется, насквозь пропитан не только мифами, но и фольклором. Вот натуральный хлеб только из печки, а вот подкова на счастье…

В этом году лепельский фестиваль мифологии сильно расширил свои границы. Многочисленные гости съехались, чтобы узнать Беларусь с ещё одной, некогда неизвестной стороны.

Ган Хо, участник фестиваля (Китай):

Мы второй раз в Беларуси. Когда приехали, сразу оценили красоту вашей природы и доброту людей. Они как отражение страны. В этот раз нас пригласили в Лепель. Очень рады. Кстати, в нашей культуре тоже есть дракон. Думаю, ваш Цмок и наш дракон – братья. А мы – их дети. Потому нам надо продолжать дружить. Пусть наши страны продолжают общение, не только культурное.

Эрик Липтак, участник фестиваля (Словакия):

Я первый раз в Беларуси был в 2002 году. И потом приехал через 10 лет. Видел изменения, но это были изменения в столице. А сейчас я имею возможность побывать в регионах. Вижу, что Беларусь, это не только Минск. Это очень много красивых мест, исторических. С красивой природой и с хорошими людьми.

Ингарс Вейтис, участник фестиваля (Латвия):

Использование мифологических образов, чтобы привлечь туристов, это нормальная практика, которую каждая страна для себя находит (я не хотел бы говорить «придумывает»: будем надеяться, что этот Цмок действительно существует), находит свои пути из фольклора, из мифологии, чтобы привлечь туристов не только из свое страны, но и из-за границы.

Бренд Лепеля – Цмок с каждым годом становится популярнее как в Беларуси, так и за рубежом. Потому не исключено, что искать нашего дракона в лепельском озере будет не меньше туристов, чем Лох-несское чудовище в Шотландии.