Уличные музыканты «Оркестра Фишера» рассказали, как их крестила бабушка и почему дети – самые благодарные слушатели

Было бы тоскливо проводить лето в городе, если бы не то огромное количество фестивалей, которые буквально захлестнули столицу. Но особо полюбилась минчанам «Пешеходка» – это отличная живая музыка, которую каждую субботу можно услышать в Верхнем городе. О том, что такое «Пешеходка» изнутри – расскажут участники коллектива под названием «Оркестр Фишера», которые выступают на этом фестивале несколько лет.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Дмитрий Катечев (скрипка), Юрий Козловский (перкуссия), Алексадр Шелягович (гитара). Вообще выйти играть на улицу, перед случайными прохожими – это сложно? Была ли какая-нибудь неловкость, предубеждения?

Алексадр Шелягович, участник проекта «Оркестр Фишера» (гитарист):

На самом деле, это – очень такая специфическая вещь. Люди, чаще всего, идут куда-то мимо, они заняты своими делами, но, если удаётся вытащить из этого потока, хотя бы, несколько человек, то это уже становится интересным. И получается, что занимаешься и играешь не зря. Был эксперимент в Лондоне – скрипач очень известный играл в метро, но практически никто не останавливался. Задача: зацепить людей, – достаточно сложная. И одно дело, когда на тебя специально приходят, по билетам, послушать. Другое дело, когда человек идёт мимо и останавливается просто послушать, потому что ему понравилось. Были ли курьёзные случаи во время выступлений на улице?

Дмитрий Катечев, участник проекта «Оркестр Фишера» (скрипка):

Нас крестили как-то, один раз. Мы играли на Немиге и бабушка, проходящая мимо, нас перекрестила. Я уж не знаю, с каким контекстом это было. То есть, благословила она нас или наоборот. Кто ваши самые благодарные слушатели? Какая у вас аудитория? Дмитрий Катечев:

В основном, это – девушки, женщины. И наши сверстники. И маленькие дети. Как они танцуют, какая пластика!

Чего не хватает, на ваш взгляд, «Пешеходке»? Что хочется изменить? Дмитрий Катечев:

«Пешеходке», как тому, что происходит в субботу, не хватает новых классных коллективов в Минске. То есть, ей всего хватает, нужно просто, чтобы люди приходили, связывались с организаторами и говорили: «У нас есть такой вот классный проект». Не хватает. Казалось бы, у нас столько талантливых людей… Дмитрий Катечев:

Очень большая текучка среди коллективов. Какие-то классные появляются имена, а потом они распадаются, уходят из состава, уходят в творческий отпуск. Забивают на музыку.