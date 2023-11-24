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Брейкинг – это танец или спорт? Вот что об этом думают лучшие би-бои Беларуси

24 ноября 2023 08:03
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Мазур, МС (ведущий творческого состязания), Владимир Янушкевич, четырехкратный чемпион Беларуси по брейкингу, а также Павел Черный, председатель Белорусской федерации брейкинга.

Брейкинг – это танец или спорт?

Брейкинг – это танец или спорт? Вот что об этом думают лучшие би-бои Беларуси-1

Павел Черный, председатель Белорусской федерации брейкинга:
Сейчас каждый би-бой или би-герл (люди, которые занимаются брейкингом) может называть себя и спортсменом, если он идет в этом направлении. Или же он может говорить: я остаюсь в культуре, я могу дальше врываться в «джемы», вечеринки, танцевать, заниматься для себя.

Брейкинг стал олимпийским видом спорта. Насколько это отразилось в лучшую или худшую сторону в плане отношения?

Брейкинг – это танец или спорт? Вот что об этом думают лучшие би-бои Беларуси-4

Павел Черный:
Зависит от возраста. Если мы увидим ребят, которые пришли в последние 4-5 лет, когда уже был анонс, что брейкинг становится спортом, то многие родители и дети направлены на то, что это более серьезное направление, где можно себя реализовать еще и как спортсмен. Если рассматривать ребят, которые уже были призерами международных или республиканских чемпионатов, они также могут себя переформировать на то, что будут развиваться как спортсмены.

26 ноября состоится финал чемпионата и первенства страны по брейкингу. Подробнее в видео.

# Танцы # Культура # Павел Черный # Владимир Янушкевич # Дмитрий Мазур # Фотофакт

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