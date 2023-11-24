Брейкинг – это танец или спорт? Вот что об этом думают лучшие би-бои Беларуси

Павел Черный, председатель Белорусской федерации брейкинга: Сейчас каждый би-бой или би-герл (люди, которые занимаются брейкингом) может называть себя и спортсменом, если он идет в этом направлении. Или же он может говорить: я остаюсь в культуре, я могу дальше врываться в «джемы», вечеринки, танцевать, заниматься для себя.

Павел Черный:

Зависит от возраста. Если мы увидим ребят, которые пришли в последние 4-5 лет, когда уже был анонс, что брейкинг становится спортом, то многие родители и дети направлены на то, что это более серьезное направление, где можно себя реализовать еще и как спортсмен. Если рассматривать ребят, которые уже были призерами международных или республиканских чемпионатов, они также могут себя переформировать на то, что будут развиваться как спортсмены.