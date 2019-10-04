Здесь держали Рогнеду. Экскурсия по летописному Заславлю

Небольшой город Заславль. Он наполнен уникальной историей. Идеальное место для любителей познавать новое и вспоминать забытое. Визитная карточка города – музей-заповедник «Заславль». Почему этим местом гордятся жители и чему удивляются туристы, узнаем в программе «Центральный регион».
Город разделен на две части: старый Заславль и новый. История начинается с 1127 года во время правления киевского князя Владимира Святославовича. По легенде, он поселил на полоцкой земле свою непокорную жену Рогнеду и сына Изяслава, в честь которого и назван город.
Инесса Соболевская, заместитель директора по научной работе историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:
Путешествуя по старой части города, можно узнать, как город появился. Сохранилось уникальное городище – называется оно «Замэчак». Это место, с которого Заславль начался. Затем сохранилось городище более позднего периода, 12-16 столетий. Это эпоха расцвета города, когда владел Заславлем Ян Янович Глебович и потомки его, которые также сделали очень много нужного и полезного для города. Также памятники архитектуры 18 столетия. Например, костел. И обо всем, что происходило тогда, мы рассказываем во время экскурсии.
А начинается экскурсия возле закладного камня. Дело в том, что было время, когда историю Заславля изучали, и было сомнение – тот ли это Заславль, который упоминается в древних летописях, в связи с именами Рогнеды и Изяслава, в связи с этой легендой трагической. И были ученые, которые считали, что тот древний, летописный град Изяславль – это город Заславль Волынской области. То есть на территории Украины. Но многочисленные археологические исследования, раскопки, которые проводились здесь, начиная с 20 столетия, и по сей день они периодически продолжаются, подтвердили, что город, в котором мы сейчас находимся, и есть тот летописный град Изяславль.
Городище «Замэчак» – единственное в Беларуси, относящееся к 10 веку. Сегодня – это лишь образ крепости. Круглая форма места сохранилась. По предположениям историков, в те времена здесь было 4 деревянных строения, в одном из которых и держали Рогнеду. В центре исторической площадки установлен памятный крест. Городище «Валы» в Заславле – памятник археологии 11-12 веков. В то время здесь размещалась центральная часть древнего Изяславля. Оборонительные сооружения состояли из валов, укреплённых деревянными конструкциями. Все эти памятные места охраняются сотрудниками историко-культурного музея-заповедника «Заславль».
Туристическая история Заславля ещё впереди. Совсем скоро здесь появится ещё один музей – расписных ковров.
В Заславле реконструируют здание, где будет находиться уникальная коллекция ковров
О городе и его истории знают в различных точках мира. Ежегодно сюда приезжают более 20 тысяч туристов.