Здесь держали Рогнеду. Экскурсия по летописному Заславлю

Город разделен на две части: старый Заславль и новый. История начинается с 1127 года во время правления киевского князя Владимира Святославовича. По легенде, он поселил на полоцкой земле свою непокорную жену Рогнеду и сына Изяслава, в честь которого и назван город.

Инесса Соболевская, заместитель директора по научной работе историко-культурного музея-заповедника «Заславль»: Путешествуя по старой части города, можно узнать, как город появился. Сохранилось уникальное городище – называется оно «Замэчак». Это место, с которого Заславль начался. Затем сохранилось городище более позднего периода, 12-16 столетий. Это эпоха расцвета города, когда владел Заславлем Ян Янович Глебович и потомки его, которые также сделали очень много нужного и полезного для города. Также памятники архитектуры 18 столетия. Например, костел. И обо всем, что происходило тогда, мы рассказываем во время экскурсии.

А начинается экскурсия возле закладного камня. Дело в том, что было время, когда историю Заславля изучали, и было сомнение – тот ли это Заславль, который упоминается в древних летописях, в связи с именами Рогнеды и Изяслава, в связи с этой легендой трагической. И были ученые, которые считали, что тот древний, летописный град Изяславль – это город Заславль Волынской области. То есть на территории Украины. Но многочисленные археологические исследования, раскопки, которые проводились здесь, начиная с 20 столетия, и по сей день они периодически продолжаются, подтвердили, что город, в котором мы сейчас находимся, и есть тот летописный град Изяславль.