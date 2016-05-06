Участница шоу «Голос. Дети» Александра Нехай: Педагог Пётр Елфимов посоветовал мне выбрать Леонида Агутина, а не Билана!

Саша, на сегодняшний день проект «Голос. Дети» остался у тебя позади. Но можешь ли ты сейчас сказать, что он принёс тебе больше – слёз, радости, надежд, переживаний

Александра Нехай, участница российского шоу «Голос. Дети»:

Этот проект принёс мне очень много разных чувств. У меня появились новые друзья, которые очень разные, их много. Причём это ребята, которые попали и не попали на проект – мы все дружим и до сих пор общаемся. Наша команда, команда Леонида Агутина, мы все общаемся. Мы стали реально, как семья. Конечно же, очень много радости и волнения. Потому что, всё-таки, потому что это всё же прямой эфир, и перед ним ответственность гораздо больше, чем перед обыкновенной записью. Мне кажется, что моё выступление было достойным. Я этому очень рада. Потому что все мы очень волновались, все старались друг друга поддержать.

Участие в проекте – твоё желание, мамы, либо, может, твоего преподавателя Петра Елфимова?

Александра Нехай, участница российского шоу «Голос. Дети»:

На этот проект хотели попасть вместе со мной моли родители, ну и я, конечно же, и мой педагог делал всё возможное, чтобы я прошла на этот проект. Когда мы решили подать заявку, это было как-то быстро. Мы даже до этого как-то и не думали об этом.