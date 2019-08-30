«Находят эксклюзивные произведения знаменитых авторов»: чем участники конкурса «Живая классика» удивили жюри

Считаные дни остались до финала конкурса юных чтецов «Живая классика». В этом году он пройдет накануне Дня белорусской письменности в городе Слониме. Участниками республиканского состязания стали ребята из всех уголков нашей страны.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – художественный руководитель УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь – Надежда Коршунова.

Как дети подходят к выбору произведения?

Надежда Коршунова, художественный руководитель УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь:

С каждым годом участники выбирают себе классиков разнообразнее. Ежегодно они находят эксклюзивные произведения знаменитых авторов: и Колас, и Панченко, и Купала, и Гилевич, и Крапива, но исключительные произведения, может быть, ранние, не со школьной программы. Удивительные произведения, обрамляют их своим актерским мастерством, музыка, сценический образ, костюм, чтение, проникновенность – это здорово! На всех этапах это прекрасно и в финале – это такое детское мастерство.

Насколько они переживают эту классику?

Надежда Коршунова:

Поскольку это классика, я думаю, что она будет актуальна всегда. 100 лет назад, 100 лет вперед она будет всегда жива, мы, все-таки, жители Беларуси и это для нас близко. Если мы говорим о лаптях, мы говорим о своих лаптях, если мы говорим о прошлом, мы говорим о своем прошлом. Это достаточно актуально и дети любят такие произведения. Очень много читают о Беларуси, о Родине, очень популярна тема 75-летия освобождения Республики Беларусь в ВОВ, читают о жизни, о детстве, о счастье. Все зависит от возрастной категории. Дети выбирают более детские произведения, а ребята постарше – они уже более философские.