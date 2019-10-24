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«Новые лица, имена». 353 фильма из 49 стран представят на XXII Международном форуме «Анимаёвка» в Могилёве

24 октября 2019 07:02
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Новости Беларуси. 353 фильма из 49 стран. XXII Международный форум анимационного кино «Анимаевка» открывается 24 октября в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Новые лица, имена». 353 фильма из 49 стран представят на XXII Международном форуме «Анимаёвка» в Могилёве-1

 

«Новые лица, имена». 353 фильма из 49 стран представят на XXII Международном форуме «Анимаёвка» в Могилёве-4

Все фильмы просмотрит международное жюри во главе с заслуженным деятелем искусств России, режиссером Леонидом Носыревым. Среди участников конкурсной программы определят не только обладателя Гран-при, но и победителей в 18 номинациях: 10 взрослых и 8 детских. Тематические показы фестивального кино пройдут и в райцентрах Могилевской области.

«Новые лица, имена». 353 фильма из 49 стран представят на XXII Международном форуме «Анимаёвка» в Могилёве-6

Оксана Губаревич, начальник отдела Могилевского государственного предприятия «Киновидеопрокат»:
В этом году у нас добавилось три страны: Индонезия, Черногория и Босния и Герцеговина. Если география расширяется, пополняется список стран, значит, наш фестиваль интересен, популярен. Режиссеры хотят принимать участие в нашем фестивале. К нам приезжают гости. Появляются новые лица, имена.

«Новые лица, имена». 353 фильма из 49 стран представят на XXII Международном форуме «Анимаёвка» в Могилёве-9

Это фестиваль любимых мультипликационных героев, времяпрепровождение с любимыми фильмами.

«Новые лица, имена». 353 фильма из 49 стран представят на XXII Международном форуме «Анимаёвка» в Могилёве-12

Тут очень интересно, показывают мультики, озвучивают, персонажей показывают. Разные страны. Очень весело.

«Новые лица, имена». 353 фильма из 49 стран представят на XXII Международном форуме «Анимаёвка» в Могилёве-15

Очень интересно посмотреть мультфильмы белорусских авторов, а также иностранных.

Первый анимационный форум прошел в мае 1998-го в Минске. А в сентябре этого же года «Анимаевку» организовали в Могилеве. Теперь областной центр ежегодно принимает гостей и участников фестиваля.

«Новые лица, имена». 353 фильма из 49 стран представят на XXII Международном форуме «Анимаёвка» в Могилёве-18

«Новые лица, имена». 353 фильма из 49 стран представят на XXII Международном форуме «Анимаёвка» в Могилёве-20

«Новые лица, имена». 353 фильма из 49 стран представят на XXII Международном форуме «Анимаёвка» в Могилёве-22

# Кино # Культура # Оксана Губаревич # Фотофакт

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