«Новые лица, имена». 353 фильма из 49 стран представят на XXII Международном форуме «Анимаёвка» в Могилёве

Новости Беларуси. 353 фильма из 49 стран. XXII Международный форум анимационного кино «Анимаевка» открывается 24 октября в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все фильмы просмотрит международное жюри во главе с заслуженным деятелем искусств России, режиссером Леонидом Носыревым. Среди участников конкурсной программы определят не только обладателя Гран-при, но и победителей в 18 номинациях: 10 взрослых и 8 детских. Тематические показы фестивального кино пройдут и в райцентрах Могилевской области.

Оксана Губаревич, начальник отдела Могилевского государственного предприятия «Киновидеопрокат»:

В этом году у нас добавилось три страны: Индонезия, Черногория и Босния и Герцеговина. Если география расширяется, пополняется список стран, значит, наш фестиваль интересен, популярен. Режиссеры хотят принимать участие в нашем фестивале. К нам приезжают гости. Появляются новые лица, имена.

Это фестиваль любимых мультипликационных героев, времяпрепровождение с любимыми фильмами.

Тут очень интересно, показывают мультики, озвучивают, персонажей показывают. Разные страны. Очень весело.