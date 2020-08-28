У неё был нюх на шедевры, и он никогда не подводил. Как Аладова определяла уникальность работ

Как Елена Аладова определяла уникальность работ, узнали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Совсем скоро авторитет Аладовой станет для нее самой охранной грамотой. На пике карьеры коллекционеры выстроятся в очередь к директорской приемной. Ей оставалось написать письмо и выбить деньги. А когда в финансировании отказывали – тратила сбережения. Владимир Прокопцов о Елене Аладовой: «Я беру с неё пример и хочу, чтобы я оправдал доверие» Надежда Высоцкая, искусствовед, сотрудник Национального художественного музея Беларуси (1964-2006 г.):

Вы никогда не задумывались, как это Аладова из какого-то Минска вывозит вещи экстра-класса? Она из своего кармана брала денежки и выдавала их. Я возила деньги коллекционерам, причем суммы очень пристойные. Покупались такие вещи, что Москва и Ленинград стояли на дыбках.

Зная страсть Аладовой к подлинным шедеврам, коллекционеры нередко грешили шантажом – соглашались продать полотно, но с условием покупки другого, менее ценного экспоната. Так у Аладовых и прописалась эта скульптура XIX века. Фигурку почтенная дама из Ленинграда просто втюхала директору.

Надежда Высоцкая:

Когда вы работаете с коллекционером, он говорит: «Я вам вот это дам, но если вы возьмете вот это». Заранее зная, что вот эта вещь не высшего класса, она вынуждена была брать. У Елены Аладовой, со слов коллег, был настоящий нюх на шедевры. И он никогда ее не подводил. Уникальность полотен она видела и сквозь слой пыли. А поиски картин не доверяла даже самым приближенным. Вальмен Аладов, сын Елены Аладовой:

У нее спрашивают: «Елена Васильевна, как вы это определяете? Какой у вас метод?». Она говорит: «Ну, у меня простой метод: я смотрю-смотрю и определяю».

Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси:

Это природное чутье, увидеть – это хорошая работа или плохая. Она не ошибалась. Этому не научат. Это талант.

Время шло, коллекция пополнялась. Про минский музей заговорили во всем мире, но Аладова не унималась. Во время одной из командировок в Москву в разговоре с другим известным музейщиком она пожаловалась на нехватку картин передвижников. Тот вскипел: «Ишь чего захотели! Сами ищите!» И она нашла. Вскоре в этих стенах появится «Неравный брак» – уникальнейшее полотно, которое украшает коллекцию, лишь благодаря искусствоведческой интуиции директора.

Елена Шапошникова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

Она увидела эту работу, которая находилась в жутких условиях, чуть ли не в кухне она висела со слоем пыли. Сначала она думала, что это какой-то ученик Пукирева сделал копию, а потом она провела рукой, пыль сняла и увидела какой-то необыкновенный красочный слой красивый.