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У неё был нюх на шедевры, и он никогда не подводил. Как Аладова определяла уникальность работ

28 августа 2020 12:38
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Как Елена Аладова определяла уникальность работ, узнали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Совсем скоро авторитет Аладовой станет для нее самой охранной грамотой. На пике карьеры коллекционеры выстроятся в очередь к директорской приемной. Ей оставалось написать письмо и выбить деньги. А когда в финансировании отказывали – тратила сбережения.

Владимир Прокопцов о Елене Аладовой: «Я беру с неё пример и хочу, чтобы я оправдал доверие»

Надежда Высоцкая, искусствовед, сотрудник Национального художественного музея Беларуси (1964-2006 г.):
Вы никогда не задумывались, как это Аладова из какого-то Минска вывозит вещи экстра-класса? Она из своего кармана брала денежки и выдавала их. Я возила деньги коллекционерам, причем суммы очень пристойные. Покупались такие вещи, что Москва и Ленинград стояли на дыбках.

У неё был нюх на шедевры, и он никогда не подводил. Как Аладова определяла уникальность работ-1

Зная страсть Аладовой к подлинным шедеврам, коллекционеры нередко грешили шантажом – соглашались продать полотно, но с условием покупки другого, менее ценного экспоната. Так у Аладовых и прописалась эта скульптура XIX века. Фигурку почтенная дама из Ленинграда просто втюхала директору.

У неё был нюх на шедевры, и он никогда не подводил. Как Аладова определяла уникальность работ-4

Надежда Высоцкая:
Когда вы работаете с коллекционером, он говорит: «Я вам вот это дам, но если вы возьмете вот это». Заранее зная, что вот эта вещь не высшего класса, она вынуждена была брать.

У Елены Аладовой, со слов коллег, был настоящий нюх на шедевры. И он никогда ее не подводил. Уникальность полотен она видела и сквозь слой пыли. А поиски картин не доверяла даже самым приближенным.

Вальмен Аладов, сын Елены Аладовой:
У нее спрашивают: «Елена Васильевна, как вы это определяете? Какой у вас метод?». Она говорит: «Ну, у меня простой метод: я смотрю-смотрю и определяю».

У неё был нюх на шедевры, и он никогда не подводил. Как Аладова определяла уникальность работ-7

Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси:
Это природное чутье, увидеть – это хорошая работа или плохая. Она не ошибалась. Этому не научат. Это талант.

У неё был нюх на шедевры, и он никогда не подводил. Как Аладова определяла уникальность работ-10

Время шло, коллекция пополнялась. Про минский музей заговорили во всем мире, но Аладова не унималась. Во время одной из командировок в Москву в разговоре с другим известным музейщиком она пожаловалась на нехватку картин передвижников. Тот вскипел: «Ишь чего захотели! Сами ищите!» И она нашла. Вскоре в этих стенах появится «Неравный брак» – уникальнейшее полотно, которое украшает коллекцию, лишь благодаря искусствоведческой интуиции директора.

У неё был нюх на шедевры, и он никогда не подводил. Как Аладова определяла уникальность работ-13

Елена Шапошникова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:
Она увидела эту работу, которая находилась в жутких условиях, чуть ли не в кухне она висела со слоем пыли. Сначала она думала, что это какой-то ученик Пукирева сделал копию, а потом она провела рукой, пыль сняла и увидела какой-то необыкновенный красочный слой красивый.

У неё был нюх на шедевры, и он никогда не подводил. Как Аладова определяла уникальность работ-16

Из воспоминаний Елены Аладовой:
Продавали мне ее как копию. Я пришла, посмотрела – и прямо у меня все закипело от восторга, потому что, конечно, я чувствовала, что это настоящая вещь.

# Культура # Культура # Надежда Высоцкая # Вальмен Аладов # Иван Миско # Елена Шапошникова # Василий Пукирев # Фотофакт # Искусство

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