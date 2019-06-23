Прямой эфир

«У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто». Каким Минск запомнят туристы

23 июня 2019 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минчане продолжают знакомиться с национальными культурами других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто». Каким Минск запомнят туристы-1

В столице второй день гостит Великобритания. На родине Робин Гуда, Шерлока Холмса, Маргарет Тэтчер и группы «Битлз» сегодня может побывать каждый, придя в Верхний город. Праздник стартовал после полудня с традиционного шествия волынщиков.

«У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто». Каким Минск запомнят туристы-4

Гарри Сэведж, музыкант 2-го Королевского ирландского полка:
Нам нравится играть и своей музыкой делать людей счастливыми. Я занимаюсь этим уже около 30 лет и по-прежнему получаю удовольствие от выступления перед большой публикой.

«У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто». Каким Минск запомнят туристы-7

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Ряд интересных активностей. Я сам побывал на одной из них – это презентация строительной техники и возможность ею поуправлять, в том числе это могут сделать и дети. Минчанам тоже что-то новое понравится.

«У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто». Каким Минск запомнят туристы-10

Набирают дни культур и гастрономическую популярность. Начнётся знаменитое 5 о`сlock время чаепития.

«У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто». Каким Минск запомнят туристы-13

«У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто». Каким Минск запомнят туристы-15

На тематических площадках можно подтянуть английский или посостязаться в регби, кёрлинге или теннисе. Особой популярностью пользуются отделы с британской литературой на белорусском языке и фотозоны.

«У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто». Каким Минск запомнят туристы-18

Кевин Никсон, турист (Шотландия):
Мне очень нравится ваша погода. У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто. Надеюсь, всем тоже по душе наша культура, музыка и вообще всё, что здесь происходит.

«У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто». Каким Минск запомнят туристы-21

Эдна Кларк, туристка (Шотландия):
Я в восторге от всего, что здесь увидела. Люди, здания – весь город. Невероятное место.

«У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто». Каким Минск запомнят туристы-24

«У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто». Каким Минск запомнят туристы-26

«У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто». Каким Минск запомнят туристы-28

Вечером у ратуши будут зажигать популярные британские диджеи. На этом дни национальных культур в Верхнем городе сделают небольшую паузу и уступят место странам-участницам II Европейских игр.

«У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто». Каким Минск запомнят туристы-31

# Праздники # Культура # Гарри Сэведж # Артем Цуран # Эдна Кларк # Кевин Никсон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нино Катамадзе в Минске: «Здесь исключительно глубокая, душевная публика»
23 июня 2019 12:01

Нино Катамадзе в Минске: «Здесь исключительно глубокая, душевная публика»

«Будет жарко»: Валерий Кварацхелия о том, что будет происходить в день Грузии в Минске
23 июня 2019 09:41

«Будет жарко»: Валерий Кварацхелия о том, что будет происходить в день Грузии в Минске

Шествие волынщиков откроет День культуры Великобритании в Минске
21 июня 2019 18:36

Шествие волынщиков откроет День культуры Великобритании в Минске