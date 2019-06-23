«У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто». Каким Минск запомнят туристы

Новости Беларуси. Минчане продолжают знакомиться с национальными культурами других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице второй день гостит Великобритания. На родине Робин Гуда, Шерлока Холмса, Маргарет Тэтчер и группы «Битлз» сегодня может побывать каждый, придя в Верхний город. Праздник стартовал после полудня с традиционного шествия волынщиков.

Гарри Сэведж, музыкант 2-го Королевского ирландского полка:

Нам нравится играть и своей музыкой делать людей счастливыми. Я занимаюсь этим уже около 30 лет и по-прежнему получаю удовольствие от выступления перед большой публикой.

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Ряд интересных активностей. Я сам побывал на одной из них – это презентация строительной техники и возможность ею поуправлять, в том числе это могут сделать и дети. Минчанам тоже что-то новое понравится.

Набирают дни культур и гастрономическую популярность. Начнётся знаменитое 5 о`сlock – время чаепития.

На тематических площадках можно подтянуть английский или посостязаться в регби, кёрлинге или теннисе. Особой популярностью пользуются отделы с британской литературой на белорусском языке и фотозоны.

Кевин Никсон, турист (Шотландия):

Мне очень нравится ваша погода. У нас в Шотландии солнце выглядывает не так часто. Надеюсь, всем тоже по душе наша культура, музыка и вообще всё, что здесь происходит.

Эдна Кларк, туристка (Шотландия):

Я в восторге от всего, что здесь увидела. Люди, здания – весь город. Невероятное место.