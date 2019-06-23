«Будет жарко»: Валерий Кварацхелия о том, что будет происходить в день Грузии в Минске

Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны II Европейских игр приобретают все большую популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понятно, что многолюдно на самой крупной из них – у Дворца спорта – вечером. А что сейчас здесь происходит утром, узнавала корреспондент Яна Шипко.

Яна Шипко, СТВ:

Несмотря на ранний час, здесь уже начались соревнования. Например, во Дворце спорта – четвертьфиналы по самбо. Идут трансляции на больших экранах, подтягиваются болельщики, которые предпочитают следить за соревнованиями open-air в центре города. Фан-зона у Дворца спорта стала своеобразной площадкой для культурного обмена. 23 июня здесь день Грузии. Какие сюрпризы ждут гостей праздника, узнаем у Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Беларуси Валерия Кварацхелия. Доброе утро, господин посол! Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:

Доброе утро. Яна Шипко:

Наверное, представители солнечной Грузии сумеют сегодня отличным настроением компенсировать слегка облачную погоду.

Валерий Кварацхелия:

Я думаю, что да. Вечером будет жарко, вы это сами увидите, потому что в течение дня здесь будет проходить очень много мероприятий. Запланировано мероприятие с нашими известными футболистами, которые приехали специально. Это заслуженные мастера спорта, обладатели Кубка европейских стран Александр Чивадзе, Владимир Гуцаев. Работает культурный павильон, где будет выставка грузинских художников. Там будут работать наши крафтеры. В течение дня будет работать театр мимики. И в конце, уже в девять часов, будет легендарный ансамбль «Рустави» с грузинскими танцами. Заканчивает наш вечер также легендарная певица Нино Катамадзе. Я думаю, сегодня будет очень интересно, так что я всех приглашаю. Приходите, мы будем принимать вас радужно и тепло. А в конце дня мы с вами встретимся и увидим, что здесь будет на 10 градусов выше точно. Яна Шипко:

Ну и знаменитые хинкали, хачапури наверняка порадуют нас?